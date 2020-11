Confinement : contrôles renforcés pour éviter l'arrivée de touristes sur l'île de Bréhat

Sur le parking en herbe à proximité de l'embarcadère, les numéros des plaques d'immatriculations donnent une idée de la provenance des personnes qui sont actuellement à Bréhat : 75, 77, 92, 33, 59, 17... "La plupart des gens sont arrivés au début du confinement.", note Romain, un habitant de l'île. "C'est légitime, on serait dans un petit appart parisien ou une grande ville, on viendrait aussi se confiner ici".

Une vedette à l'embarcadère de l'Arcouest face à l'île de Bréhat © Radio France - Johan Moison

Sur la cale, une trentaine de passagers attende le bateau pour rejoindre l'île. Pour la plupart, ce sont des résidents qui sont allés faire leurs courses au supermarché à Paimpol. On est loin de la foule estivale. Rien à voir non plus avec ce qui s'est passé le week-end dernier.

Vendredi dernier, c'était la folie ici, la vedette était bourrée, des gens avec des valises et compagnie, glisse Nicole, une bréhatine.

Les déplacements non justifiés interdits

Pour éviter ce genre de situation, les gendarmes ont décidé de se montrer. Tous les passagers sont contrôlés avant d'embarquer. "Pour nous, l'objectif est clair, c'est interdire tous les déplacements non justifiés sur l'île", explique le lieutenant Louis-Charles Roussel, commandant de brigade de la gendarmerie de Paimpol qui prévoir d'autres opérations de contrôles ce week-end, au niveau de la cale de l'Arcouëst face à l'île de Bréhat.