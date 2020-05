Confinement dans les Landes : à Soustons, un service de "papotage" téléphonique pour vaincre la solitude

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Soustons assure depuis le début du confinement un service de "papotage" : des appels aux habitants les plus isolés pour prendre de leurs nouvelles, discuter, et rompre la solitude.

Pour vaincre la solitude du confinement, la commune de Soustons, dans les Landes, s'est mise à "papoter" avec ses habitants les plus fragiles et les plus isolés. Le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville a monté au début de la crise un service d'appel, baptisé service "papotage", en direction des personnes vulnérables et seules, pour les accompagner au travers de cette période compliquée.

Du "papotage" pour accompagner et faire oublier le confinement

Une vingtaine de bénévoles, de membres du CCAS et même d'élus se relaient toute la semaine pour assurer une permanence téléphonique, répondre aux appels et en passer aux habitants isolés. Des coups de fil pour faire passer des informations, ou simplement discuter et faire oublier le confinement le temps d'une conversation.

Le service a démarré doucement au début de la crise, en s'appuyant sur le registre déjà dressé par le CCAS. Avec le bouche à oreille, et les appels reçus à la permanence, le nombre de personnes touchées a vite augmenté, et aujourd'hui, l'opération "papotage" sert à 400 personnes dans la commune.

Ceux qui sont isolés et n'ont pas de famille proche ont vraiment besoin de pouvoir discuter avec quelqu'un - Marie-Pierre Noailles, coordinatrice du CCAS de Soustons

"On a pu identifier un besoin de parler, petit à petit, au fur et à mesure des semaines" explique Marie-Pierre Noailles, coordinatrice du CCAS de Soustons. "Le principe est simple : on appelle la personne, on lui demande si elle va bien, si elle a besoin de renseignements, de livraisons, et puis ensuite on peut parler météo, jardinage, famille : ceux qui sont isolés et n'ont pas de famille proche ont vraiment besoin de pouvoir discuter avec quelqu'un. Ce service, c'est pour briser leur isolement".

Le service marche également en sens inverse. Les habitants peuvent appeler les bénévoles au 05.58.41.44.76 toute la semaine entre 9h et 12h et de 14h à 17h, ainsi que le samedi de 9h à 12h. L'opération "papotage" doit se poursuivre au-delà du 11 mai et du déconfinement, pour durer jusqu'à la fin du mois et accompagner jusqu'au bout les personnes dans le besoin.