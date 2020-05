Confinement dans les Landes : des cérémonies commémoratives "bizarres"

Le 8 mai et cette commémoration bien particulière de la fin des combats de la seconde guerre mondiale. Il y aura bien des cérémonies devant les monuments aux morts ce vendredi, mais sans public et avec un seul porte drapeau. Témoignage de l'un d'eux.

Lors de la dernière cérémonie commémorative organisée, la préfecture des Landes avait diffusé une image qui, à elle seule, suffisait pour raconter le sentiment étrange de ces cérémonies commémoratives sous confinement. On y voyait, le 26 avril dernier, à l'occasion de la cérémonie d’hommage aux victimes et héros de la déportation, la préfète, le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot et un unique porte drapeau, au milieu du square des Anciens combattants totalement vide.

Capture d'écran de la page Facebook de la préfecture des Landes - Capture d'écran Facebook

L’unique porte drapeau, c’était Pascal Visdeloup, militaire à la retraite, qui n’avait pas été choisi par hasard. "J'ai 60 ans et comme il ne fallait pas un porte drapeau de plus de 70 ans, étant donné le confinement, je crois qu'on est pas très nombreux dans ce cas là. Donc c'était un grand honneur d'avoir été choisi".

Pascal Visdeloup a l'armée dans le sang. Dans sa famille, on est militaire sur cinq générations. Et il sera encore, ce vendredi 8 mai, l’unique porte drapeau pour représenter les anciens combattants à Mont-de-Marsan.

Un porte drapeau tout seul, c'est une sensation étrange explique le militaire à la retraite : "D'être tout seul comme ça, j'avoue que c'est ... On mesure peut-être plus l'importance de la cérémonie. C'est un peu bizarre. C'est un peu plus solennelle. On mesure plus le sacrifice des gens qui se sont battus".

L'ancien combattant en profite pour tirer son chapeau à ceux qui sont, aujourd’hui, en première ligne face à l’épidémie. Les soignants et tous les autres.