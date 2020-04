Confinement dans les Landes : Indecosa appelle à ne pas faire ses courses le dimanche et les jours fériés

En ce week-end prolongé, en pleine épidémie de Covid-19 et en plein confinement, Indecosa-CGT Landes demande aux super et hypermarchés de fermer le dimanche et les jours fériés par respect pour les personnels. Message envoyé également aux consommateurs.