Confinement dans les Landes : statut-quo après le rendez-vous entre les chasseurs et la Préfète

Plus de deux heures de rendez-vous et pas de changement. La Fédération des chasseurs des Landes a rencontré la préfète, Cécile Bigot-Dekeyzer, ce lundi après-midi. Chacun a exposé ses positions, ses contraintes et ses propositions. Vendredi, une semaine après l'entrée en vigueur du second confinement, la préfecture des Landes a publié un arrêté interdisant la chasse, à l'exception des battues ou des chasses à l’affût pour réguler les sangliers, les cerfs, les chevreuils, les daims, les renards. Des espèces considérées comme nuisibles et pouvant endommager les cultures ou les élevages agricoles.

Un arrêté qui a provoqué l'incompréhension de nombreux chasseurs landais, surtout en pleine période de chasse à la palombe, qui se termine le 20 novembre.

Aucune décision contraire n'a été annoncée ce lundi, il est donc toujours interdit de chasser même une heure, dans un rayon d'un kilomètre confirme Jean-Luc Dufau, vice-président de la Fédération des Chasseurs des Landes : "Dans l'état actuel des choses, l'acte de chasse est interdit. La chasse est interdite. La régulation du grand gibier, uniquement, est permise. C'est d'ailleurs ce que ne comprend pas le chasseur : un promeneur peut profiter de la nature une heure de temps, et le chasseur est confiné chez lui."

Les battues ne sont pas boycottées, mais leur organisation relève de la responsabilité des présidents d'ACCA explique Jean-Luc Dufau, qui ne comprend pas pourquoi si les sorties individuelles sont interdites, pourquoi les sorties collectives seraient autorisées. C'est ce président qui sera responsable si un cluster se déclare au sein d'une battue, rajoute t-il : "Par conséquent, nous ne pouvons pas appeler les présidents d'ACCA à prendre de tels risques. Chacun prendra ses responsabilités."

Nous réfléchissons à la possibilité de contester cet arrêté devant le Tribunal administratif

Ce dernier appelle au respect de l'arrêté préfectoral, même si la position de la Fédération n'a pas changée : "Nous appelons au respect, au civisme et à la solidarité. Nous restons sur notre position de "tous ou rien". On ne voit pas pourquoi les chasseurs seraient privés de sortie d'un côté, et de l'autre nous allons les regrouper pour réaliser une mission de service public. Chacun aura ses responsabilités à prendre dans les jours à venir, mais nous ne pouvons pas prendre de risque aujourd'hui de faire regrouper des gens. L'arrêté le permet, je crains que ce soit un risque dans la mesure où la crise s'accentue dans le département. Donc, Madame la Préfète se laisse un petit temps de réflexion. De notre côté, nous nous réservons, nous réfléchissons à la possibilité de contester cet arrêté devant le Tribunal administratif de Pau."

Jean-Luc Dufau regrette l'absence de latitude de négociation, car "nous aurions pu construire quelque chose de cohérent en reconnaissant les postes fixes, en limitant le nombre d'occupants et en interdisant les invitations, ce qui état cohérent par rapport à la crise sanitaire, et on aurait pu également permettre dans le cadre d'une heure à un kilomètre de chez soi d'aller faire un tour, pourquoi pas à la bécasse. Je pense que les chasseurs auraient mieux accepté la régulation des espèces classées nuisibles".