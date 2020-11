Confinement dans les Landes: un sophrologue offre des séances aux soignants

Il propose aux soignants une parenthèse! Mickaël Ollier- Barthès est sophrologue et énergéticien à Dax. Touché par le travail des soignants et leur état de fatigue, il a décidé de prendre soin d'eux, "pour qu'ils puissent continuer à prendre soin de nous".

Mickaël Ollier-Barthès est sophrologue et énergéticien, installé à Dax depuis 1 an. Lors du premier confinement, au printemps dernier, son cabinet avait dû fermer. Pour ce reconfinement, il a le droit d'exercer. Il poursuit donc ses consultations et c'est l'appel d'une soignante qui motive son initiative.

"Je me doutais un petit peu de leur situation mais ce qui m'a vraiment poussé là-dedans c'est le coup de fil d'une soignante de l'hôpital de Dax. Elle voulait prendre rendez-vous pour une séance, en m'expliquant le stress qu'ils avaient en ce moment. Du stress et de la fatigue. Cela confirmait ce que je pensais. C'était l'occasion d'offrir une bulle de bien être pour les soignants." Dans un post sur sa page Facebook, le 9 novembre, Mickaël Ollier-Barthès décide d'offrir chaque semaine cinq séances de sophrologie au personnel soignant landais.

Pour le sophrologue, cette solidarité est une évidence. "Parce que ce sont eux qui sont sur le front, en première ligne à l’hôpital . Parce qu'ils sont totalement dévoués à leur travail. Ils s'attachent au maximum à prendre soin de nous, malgré les conditions de travail et le contexte très compliqué. Donc j'ai estimé qu'ils méritaient qu'on s'occupe d'eux. De leur apporter une petite bulle de bien-être par le biais de la sophrologie." En quelques heures, le post est relayé par l'hôpital de Dax et le praticien reçoit une quinzaine de demandes.

Une bulle pour évacuer le stress et la fatigue accumulés au travail

Cinq séances gratuites par semaine, c'est une perte de 250 euros chaque semaine dans sa trésorerie. Mais qu'importe! "Je le fais vraiment de bon cœur et je pense que c'est nécessaire. Si on veut qu'ils puissent tenir sur la durée -puisque malheureusement cette crise n'est pas finie- je pense qu'il faut tous qu'on donne un petit peu du nôtre si ça peut permettre de les soulager un petit peu." Mickaël Ollier-Barthès espère avec cette initiative offrir au personnel soignant une "parenthèse", une "bulle de bien-être où ils vont pouvoir s'évader un petit peu, se ressourcer et surtout se relaxer." Les séances se feront ou à son cabinet ou en visio.

Déjà une quinzaine de demandes! "Je me débrouillerai pour les honorer" assure Mickaël Ollier-Barthès qui espère malgré tout que son initiative donnera des idées à ses collègues. "Ils prennent soin de nous, nous devons prendre soin d'eux."