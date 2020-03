Confinement: dans sa maison du Chinonais, une famille vit au rythme du télétravail

C'est un couple de retraités, Marie-Christine et Alain Houdbine, qui a été rejoint par sa fille, son fils et leur belle-fille. Ils s'appellent Carole, 34 ans, Martin, 31 ans et son épouse Rabya, 31 ans également. L'une venue de Tours, les deux autres de Paris. Toute la famille s'est retrouvée au complet mardi dernier dans la maison familiale de Saint-Germain-sur-Vienne pour passer ensemble la période du confinement.

Alain et Marie-Christine Houdbine sont retraités. Ils ont 67 et 63 ans. Carole est acheteuse industrielle, Martin directeur d'un site de paris sportifs, et Rabya ingénieure informaticienne. Tous les trois sont en télétravail quotidien. Marie-Christine détaille l'organisation interne de cette famille confinée dans sa maison de campagne.

Il a fallu organiser la vie quotidienne autour des séances de télétravail, autour des repas, et des soirées familiales mais c'est surtout le télétravail qui rythme les journées.

Le télétravail c'est quand même assez compliqué à organiser. Quand je passe près des chambres, j'entends parfois parler anglais pour une conférence téléphonique, j'entends un autre qui téléphone aussi, çà bosse, je ne pensais pas que c'était rythmé à ce point là! -Marie-Christine, la maman retraitée

Marie-Christine raconte le quotidien de sa famille pendant les premiers jours de confinement Copier

Chacun a installé son espace de télétravail dans les chambres et n'en descend que pour les repas et la soirée. Martin, 31 ans, apprécie de travailler dans ce cadre familial

C'est un bon moment de vie familiale, un peu malgré nous, mais un bon moment! Après pour le travail, c'est une organisation mais jusqu'ici tout va bien. J'essaye de guider au mieux par le télétravail l'équipe dont je suis responsable. Par exemple, je conseille de ne pas faire nos audioconférences en pyjama, c'est tentant mais on peut vite se laisser aller -Martin, le fils

Martin pendant une journée de télétravail - Famille Houdbine

Comment et quand est-ce qu'on mange? Marie-Christine et Alain veillent sur tout ce petit monde en se chargeant de l'intendance

C'est mon mari qui fait les courses, on organise aussi les menus ensemble, qui veut manger quoi, etc. A 8h30, c'est le petit déjeuner, puis tout le monde monte dans son espace de travail. A 12h00, ils courent un peu autour du jardin ou ils font des exercices via une application sportive. A 13h00, on déjeune. L'après-midi, télétravail pour eux, jardinage pour moi et mon mari. A partir de 20h00, le repas du soir, puis soirée familiale autour d'un film -Marie-Christine

L'épouse de Martin, Rabya est enceinte. Rentrée à peine du Maroc, pour elle le confinement en famille est rassurant

Je suis assez contente avec la grossesse d'être aussi proche de tout, les médecins, les soins, surtout avec la menace du COVID! C'est beaucoup plus rassurant d'être en France -Rabya, l'épouse de Martin

La famille semble d'attaque pour de longues semaines de confinement et pour profiter aussi de belles soirées familiales inattendues.