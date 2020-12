Confinement : déchirés, des couples transfrontaliers interpellent Emmanuel Macron

Séparés par les restrictions de circulation, les couples transfrontaliers vivent très mal les deux épisodes successifs de confinement. En leur nom, un Bayonnais a écrit au Président de la République et plusieurs ministres pour les interpeller et demander le respect de leurs droits fondamentaux.

Ils font partie des victimes oubliées des confinements. Les couples vivant de part et d'autres des frontières françaises sont ignorés par les pouvoirs publics. Ils s'estiment considérés par l'Etat comme "non-essentiels" et souffrent de la situation qui se prolonge. L'un d'eux, Philippe Casenave a écrit au Chef de l'Etat et au Gouvernement pour les alerter. Sans succès.

"Une souffrance énorme"

Ce Bayonnais vit, depuis 7 ans, une histoire d'amour avec un basque espagnol. Son compagnon habite et travaille à Vitoria-Gasteiz. Le couple se voit habituellement le week-end. Mais lors du premier confinement, de mars à juin, ils se retrouvent séparés par la fermeture des frontières. Rebelotte depuis le 1er novembre. L'interdiction de se déplacer de plus de 20kms éloigne les deux amants.

"Entre les deux confinements, au 15 décembre, cela fera 5 mois que l'on n'a pas pu se voir. C'est une souffrance énorme. C'est pour cela que l'on a voulu témoigner", explique Philippe Casenave qui affirme avoir pris la plume pour tous ceux qui vivent la même situation.

Combien sont-ils ? Difficile à savoir. Mais le "groupe d'entraide pour couples transfrontaliers" sur Facebook compte plus de 1800 membres. Ce groupe fermé, réservé aux personnes séparés de leur compagnon par une frontière, a été créée en avril dernier. Philippe Casenave en est l'un des administrateurs et un témoin privilégié de situations compliquées.

ll y a certains couples que je n'ai pas voulu solliciter pour participer à cette démarche collective parce que je sais qu'ils sont aujourd'hui arrêtés pour dépression.

Philippe Casenave a donc écrit une longue lettre ouverte, en date du 29 novembre, au Président de la République ainsi qu'au Premier Ministre, au Ministre de la Santé et à son collègue de l'Intérieur. Une missive qui fait suite à deux précédents courrier, en mai et début novembre, qui n'ont pas obtenu de réponse.

"Des droits humains élémentaires"

Ce qu'il y revendique ? "Il s'agit simplement du droit à avoir une vie privée, du droit d'être reconnus en tant que couple (...) Il s'agit de droits humains élémentaires." Mais le Bayonnais y expose aussi sa souffrance, celle de la séparation et de l'absence de reconnaissance : "il s'agit aussi de notre santé (...) Il faut se mobiliser par rapport à l'épidémie, il faut aussi se mobiliser par rapport aux _souffrances psychologiques qu'engendre la rupture de liens sociaux._"

La douleur est aigüe pour tous ceux qui vivent, au quotidien, dans leur couple, l'Europe des citoyens. Une Europe de la libre circulation qui s'est, d'un coup, refermée sur eux, les séparant de l'être aimé. Et que cette situation soit ignorée des gouvernants ajoute au mal être. "Nous sommes considérés comme des besoins non essentiels, avec ce sentiment d'oubli et... j'ai envie de dire de mépris", s'alarme Philippe Casenave.

"Ce qui nous irrite beaucoup c'est que tout le débat tourne sur "où doit être mis le curseur entre le sanitaire et l'économique ?" Nous on demande une petite place pour l'humain aussi."

Mais face au silence élyséen et gouvernemental, l'inquiétude grandit. Les couples déchirés ne voient pas le bout du tunnel en l'absence de perspectives de retrouvailles. "On peut se demander pendant combien de temps cela peut encore durer à partir du moment où on est oubliés", s'interroge le porte fanion de ces coeurs brisés par le confinement.

La peur d'un 3ème confinement

Lui, comme d'autres couples du nord des Pyrénées, sait que les retrouvailles avec son compagnon ne sont pas pour demain. En tout cas pas pour la prochaine étape du déconfinement en France, le 15 décembre. En effet, les règles de confinement de la Communauté autonome basque, comme d'autres outre-Pyrénées, restreint les déplacements sur son territoire.

Et Philippe Casenave de craindre désormais un troisième confinement en France suite à une recrudescence des contaminations à l'occasion des Fêtes de fin d'année.