Confinement - Départs en vacances interdits : les contrôles de police se renforcent

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner et le préfet de police de Paris, Didier Lallement, l'ont dit et redit : les départs en vacances et en week-end sont interdits pendant la période de confinement. Les contrôles de police sont renforcés dans l'agglomération parisienne dès vendredi.