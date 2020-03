Confinement : des aires de repos rouvrent pour les routiers dans le Limousin

Malgré le confinement en pleine épidémie de coronavirus, des aires de repos avec sanitaires et restauration rouvrent pour les routiers sur les nationales et les autoroutes du Limousin, annonce la préfète de la Creuse Magali Debatte. C'était une demande des syndicats.

Les routiers font partie des professions que le gouvernement souhaite voir continuer à travailler pendant l'épidémie de coronavirus. Mais leurs conditions de travail se dégradent en raison du confinement : il leur est compliqué de trouver des douches, toilettes et restaurants ouverts sur les aires de repos.

Les syndicats ont dû frapper un grand coup sur la table du ministère des transports, pour obtenir la réouverture des aires de service et sanitaires dédiés aux routiers. La préfète de la Creuse, Magali Debatte, invitée de France Bleu Creuse et France Bleu Limousin mercredi 25 mars, assure que ces structures rouvrent ou vont rouvrir :

Que ce soit sur les autoroutes ou la RN 145, des aires, restaurants et sanitaires vont rouvrir. Nous avons absolument besoin des transporteurs routiers pour approvisionner nos communes en Creuse, en Corrèze et en Haute-Vienne.

Une carte des aires de repos ouvertes

Si vous êtes routier, vous pouvez consulter la carte des aires de repos ouvertes et destinées aux transporteurs de marchandises en cette période de confinement. Elle a été mise en ligne par l'Etat sur Bison Futé.

D'après cette carte, sur la N145 en Creuse, l'aire de l'Espérance de Saint-Vaury est ouverte, avec la possibilité d'utiliser douches et sanitaires, mais sans restauration rapide ni vente à emporter. Les routiers peuvent en revanche se restaurer sur les aires de La Souterraine et des Monts de Guéret, ainsi que se laver et aller aux toilettes.

Face aux multiples questions soulevées par cette crise, le ministère de la Transition écologique et solidaire a mis en place une boite mail dédiée transporteurs routiers : servicestrm@developpement-durable.gouv.fr. Ils peuvent également joindre un numéro vert : 0805 040 140. Les appels sont pris en charge 7j/7, de 9h à 18h, par des agents du ministère.