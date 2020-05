Confinement : des cérémonies du 8 mai en comité restreint

Ce sont des cérémonies en comité restreint qui se sont déroulées ce vendredi matin dans les communes de la Somme pour rendre hommage aux soldats de la seconde guerre mondiale. Des mesures particulières ont été prises en raison du covid-19 et du confinement.

Pas plus de cinq personnes

La préfecture de la Somme demandait à ce qu'il n'y ait pas plus de 5 personnes pour les hommages dans les communes. Pas de public mais le maire et des conseillers municipaux. Dans un premier temps, le gouvernement avait même opté pour une cérémonie unique à Paris avant de changer d'avis.

C'est une frustration pour les anciens combattants

A Amiens, la cérémonie place Foch de vendredi midi a réuni un petit peu plus de monde avec la préfète notamment et le vice-président de l'Onac, l'office national des anciens combattants de la Somme, Serge Lancel. Pour les anciens combattants, "c'est une frustration. Une cérémonie de ce niveau c'est compréhensible qu'ils ne le prennent pas bien au départ" raconte ce dernier alors qu'ils n'ont pas été autorisés à venir et que les porte-drapeaux ne pouvaient pas non plus être présents. Serge Lancel précise qu'ils ont toutefois compris la décision liée aux mesures de confinement.