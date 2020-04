Le confinement à respecter contre la pandémie de Covid-19 ne doit pas être synonyme de confinement. Les communes mayennaises de Méral et Gorron ont décidé de lancer un journal télévisé et une radio pour informer et garder leur contact avec leurs habitants.

Confinement : des communes mayennaises créent leur radio et journal TV pour rester en lien avec les habitants

Le JT de Méral est diffusé chaque jeudi et il donne la parole à des élus, des habitants, des commerçants.

Avec le confinement qui doit enrayer la pandémie de coronavirus, vous ne croisez plus grand monde de votre commune. Difficile donc de savoir comment vont vos voisins ou vos commerçants. C'est justement pour cette raison que des communes de la Mayenne ont créé leurs propres médias. A Méral par exemple, à l'ouest du département, la municipalité diffuse depuis le début du mois d'avril, un journal télévisé chaque jeudi.

David Julien, adjoint au maire est à la présentation :

Ce journal est l'occasion de mettre en avant tous les gestes de solidarités à Méral, comme la collecte de lecteurs DVD pour les résidents de l'EHPAD de la commune par exemple.

Habitants et commerçants au cœur du JT

L'idée est de donner la parole aux habitants pour qu'ils montrent en vidéo comment ils s'occupent pendant le confinement, du bricolage au jardinage.

Les commerçants peuvent aussi donner des nouvelles à leurs clients. David Julien a notamment reçu une vidéo de l'épicière. "Pour éviter qu'il y ait trop de monde dans l'épicerie, elle a décidé de mettre en place un drive via internet. Chacun prépare son reportage pour présenter son activité pendant le confinement", explique l'adjoint.

Pour l'équipe municipale, c'est aussi un moyen d'informer sur le report des travaux du nouveau lotissement par exemple :

D'habitude, on le fait en allant à la boulangerie, dans la rue, dans le bourg. Aujourd'hui, on passe par notre média

David Julien annonce également les événements annulés à cause de la pandémie comme l'étape de la course cycliste des Boucles de la Mayenne qui devait partir de Méral. Pour suivre le journal télévisé de Méral, c'est donc chaque jeudi sur la chaîne Youtube "Mairie Méral". Le lien est aussi sur le site et la page Facebook de la mairie.

"Radio Go" vous informe à Gorron

A Gorron dans le Nord-Mayenne, le maire Jean-Marc Allain a lui choisi de créer "Radio Go" à la fin du mois de mars. Elle retransmet via la sono installée dans les rues de la commune et en même temps, il est en direct sur la page Facebook "Radio Go" pour appeler des habitants.

L'élu souhaite que tous, soient au courant de ce qui se passe à Gorron. Il a donc contacté la directrice de l'EHPAD, le chef de gendarmerie ou encore des chefs d'entreprise. "On a eu la SERAP, la plus grande entreprise de Gorron avec 250 salariés. Ils ont dû s'arrêter du jour au lendemain, comme nous l'a expliqué le patron. Ils ont ensuite dû s'adapter pour reprendre l'activité et respecter les mesures de précaution", souligne Jean-Marc Allain.

Il faut mettre les habitants au courant pour les rassurer

Jean-Marc Allain pense même à continuer d'informer ses habitants par "Radio Go" après le confinement. Il vous donne déjà rendez-vous tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 12h15 et 19h45.