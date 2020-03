Confinement : des contrôles dès 13 heures sur les routes de l'Hérault

Depuis ce mardi midi, la France est confinée pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Il faut un motif valable pour se déplacer : personnel médical, rendez-vous médical, personnes qui ne peuvent pas faire de télé-travail...

Les forces de l'ordre ont pour mission de contrôler que les personnes qui circulent ont bien un motif et une autorisation. Ceux qui se déplacent pour des raisons professionnelles notamment, doivent avoir une attestation de leur employeur ou une carte professionnelle qui justifie de leur statut.

Dès 13 heures ce mardi, les premiers automobilistes ont été contrôlés. Guy Pierson animateur à France Bleu Hérault a ainsi été arrêté entre Montpellier et Sommières.

"Ils m'ont dit : est ce que vous avez l'attestation de sortie ? il était 13 heures et on avait dépassé d'une heure le temps du confinement. Je n'avais pas ma carte professionnelle, mais tout s'est bien passé, ils m'ont juste dit, la prochaine fois prenez votre carte. ils ont été courtois et sympathiques et ne m'ont pas verbalisé"

Du côté des gendarmes, on affirme que tout s'est bien passé, ils ont fait des contrôles dans tout le département. Globalement tout le monde circulait avec des raisons valables avec les autorisations de sortie. Ceux qui ne les avaient pas ont été rappelé à l'ordre gentiment sans être verbalisés.

A Lodève cependant, une dizaine de jeunes étaient rassemblés dans la commune avec désinvolture malgré l'interdiction, l'un d'eux avait un couteau sur lui. Il a été verbalisé.

La police a aussi effectuer des contrôles dans le quartier de l'Ecusson à Montpellier et à Béziers, dans les centres de ces deux villes, c'était particulièrement désert.