Confinement : des contrôles renforcés sur la route dans les Alpes-Maritimes

Pas de départ en vacances en plein confinement. Les vacances pour notre région ne commencent officiellement qu'en fin de semaine prochaine (samedi 11 avril) mais les autorités renforcent déjà leurs contrôles sur la route partout dans notre région PACA.

Ils redoutent notamment les touristes qui viendraient d’autres départements et qui sont officiellement en vacances ce vendredi soir pour passer le confinement au soleil.

Les gendarmes et policiers sont également particulièrement vigilants aux excès de vitesse, ces chauffards qui profitent du ralentissement actuel de la circulation pour rouler beaucoup trop vite.

Le mot d'ordre : “Même en vacances, je reste chez moi !”

Des vacances de pâques à la maison, pour ne pas se mettre en danger ou risquer la vie des autres.

Dans les Alpes-Maritimes, des contrôles sont mis en place par les services de police et de gendarmerie nationales sur les principaux axes routiers, sur les péages d’autoroute, à l’aéroport de Nice et dans les gares ferroviaires, de même que sur le littoral et en montagne.