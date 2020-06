Confinement : des effets terribles sur les seniors isolés en Bourgogne-Franche-Comté

L'association "Les Petits Frères des Pauvres" vient de publier son 4e rapport inédit sur l’isolement et la solitude des personnes âgées. Il est consacré cette année aux effets du confinement sur les personnes de plus de 60 ans. Dans notre région, cette période a été particulièrement pénible.

La Bourgogne Franche-Comté est la région de France où les personnes de 60 ans et plus sont les plus nombreuses à être sortis moins d’une fois par semaine (30 % vs 17 % en moyenne nationale). Au global, c’est la deuxième région après le Centre Val-de-Loire où les personnes âgées ont un faible niveau de sorties en réduisant aussi fortement leurs sorties hebdomadaires (58 % vs 69 %)

Une solitude décuplée pour nos aînés en Bourgogne-Franche-Comté

La Bourgogne-Franche-Comté est la première région où les personnes âgées ont ressenti de la solitude (seulement 42 % n’ont jamais ressenti de solitude vs 54 % en moyenne nationale) mais cette solitude a surtout été ressentie de façon occasionnelle avec 31 % des personnes âgées de la région qui ont ressenti de la solitude de temps en temps (vs 19 % en moyenne nationale).

C’est la deuxième région, après les Hauts-de-France, où ne pas voir ses proches a été particulièrement pesant (55 % vs 48 %).

Des aînés souvent privés d'internet en BFC

La Bourgogne Franche-Comté est la deuxième région de France, après les Hauts-de-France, où le taux de non-internautes âgés est le plus important : 30 % des personnes âgées n’utilisent pas Internet (vs 24 % en moyenne nationale).

En revanche, les internautes de 60 ans et plus de la région sont ceux, parmi les Français âgés, qui se sont le plus fortement emparés des outils d’aide au maintien du lien social. 73 % ont fait des appels en visio (vs 59 % en moyenne nationale).

Un manque de solidarité flagrant

La Bourgogne Franche-Comté est la région, avec le Grand Est, où la solidarité envers les personnes âgées a été moins constatée (61 % vs 69 % en moyenne nationale) et les habitants de 60 ans et plus sont 33 % (vs 31 %) à estimer que la solidarité ne sera pas plus importante après la crise.