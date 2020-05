Confinement : des habitants de Polynésie française sont bloqués en Pays de Savoie

Quand pourront-ils rentrer chez eux ? C’est la question que se posent quelques centaines d’habitants de Polynésie française, bloqués en métropole depuis le début du confinement mi-mars et la suspension des vols commerciaux. Ils sont venus pour le travail, les vacances, un impératif familial, et n’ont jamais pu repartir. Ils affirment ne pas avoir d’information et se sentent abandonnés.

Témoignage de Camille, 20 ans. Elle est arrivée en Haute Savoie quelques jours avant le confinement.

Camille, vous êtes Haut-savoyarde mais habitez à Tahiti depuis 2 ans. Comment vous êtes-vous retrouvée bloquée à Saint-Cergues (prés d’Annemasse) ?

Je suis venue en France pour un enterrement quelques jours avant le confinement. Au final je n’ai pas pu y assister à cause du confinement et depuis je suis bloquée, je ne peux pas retourner chez moi à Tahiti. Mais j’ai tout de même de la chance car je suis hébergée par de la famille, je suis chez ma sœur à Saint-Cergues (Haute-Savoie).

Quand pourrez-vous rentrer chez vous ?

C’est bien là tout le problème, nous n’avons aucune visibilité quant à un futur retour, un rapatriement. On ne sait absolument pas quand nous pourrons rentrer. Le fait de ne pas savoir, de ne pas pouvoir se projeter, psychologiquement c’est extrêmement dur. Et c’est surtout que personne ne nous informe.

On est dans le brouillard total. On ne sait pas si ce sera dans 8 jours, dans 15 jours, le 1er juillet ou le 31 août. Nous n’avons vraiment aucune information.

Capture de la page Facebook créée par des résidents polynésiens bloqués en France -

Vous êtes étudiante en première année de médecine et vous avez une échéance importante, mais rien, ou presque, pour réviser…

Le 15 juin j’ai un concours national, je joue mon année universitaire. Je joue mon avenir professionnel. C’est une étape cruciale pour continuer ses études de médecine, ou pas. Mais je suis bloquée en France sans mes livres, je n’ai pas tous mes cours, mes notes…Mon avenir professionnel risque d’être remis en jeu à cause d’un non rapatriement.

Que demandez-vous ?

Je demande à ce qu’on ait de la visibilité, qu’on puisse se projeter, et je demande un retour le plus rapide possible. Je vous apporte un témoignage d’étudiante mais il y a plein d’autres personnes : des pères et des mères de famille, des salariés etc. On est tous dans une situation très difficile à supporter.

Justement, il y a une solidarité qui s’est créée entre vous, habitants de la Polynésie française, coincés en France.

On a créé un groupe Facebook. Nous avons déjà près de 2.500 abonnés. Il y a beaucoup de personnes qui nous apportent leur aide. On nous propose des logements temporaires car il y a des personnes qui n’ont pas de famille en métropole, elles ne peuvent pas se loger facilement.

Il y a tout un réseau qui s’est mis en place. On se soutient aussi psychologiquement, on échange beaucoup. On essaye de trouver des solutions de tous se mobiliser. Nous n’avons qu’un seul but, rentrer chez nous. On n’a jamais fait mieux pour rassembler des personnes que se battre pour le même but.