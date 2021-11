Confinement des non-vaccinés : la majorité présidentielle "ne le souhaite pas" en France

La majorité présidentielle "ne souhaite pas" un reconfinement des Français non vaccinés contre le Covid-19, comme l'Autriche le fait à partir de lundi, a expliqué le chef des députés LREM Christophe Castaner.

Pas question de confiner les personnes qui ne sont pas vaccinées contre le Covid-19 en France, a affirmé ce lundi Christophe Castaner, chef de file des députés LREM. "Nous ne le souhaitons pas, et nous devons tout faire pour empêcher que nous ayons besoin d'aggraver les moyens de protection des Français", a-t-il expliqué sur France 2.

Interrogée sur l'entrée en vigueur de cette mesure polémique en Autriche, Christophe Castaner a rappelé que "l'objectif, et la méthode que nous avons tenue [en France, NDLR], c'est celle de la vaccination et du rappel". Mais "toutes les hypothèses sont sur la table car nous sommes face à un virus qui nous surprend et peut encore nous surprendre", a-t-il rappelé.

L'Autriche, un confinement inédit dans l'Union européenne

L'Autriche confine depuis lundi les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas contracté récemment le Covid-19, une première dans l'UE qui vise à endiguer le nombre record de nouveaux cas.

Environ 65% de la population a un schéma vaccinal complet en Autriche, un chiffre inférieur à la moyenne européenne de 67% et loin de pays comme l'Espagne (79%) ou la France (75%).

La mesure s'applique à partir de l'âge de 12 ans. Des contrôles inopinés "d'une ampleur sans précédent" seront effectués dans l'espace public, selon le gouvernement qui va mettre en place des patrouilles supplémentaires de police. Alors que les non-vaccinés sont déjà bannis des restaurants, hôtels et salons de coiffure, les contrevenants risquent 500 euros d'amende, et ceux qui refuseraient de se soumettre aux inspections trois fois plus.

Le gouvernement évaluera l'effet de ces restrictions dans 10 jours.