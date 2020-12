Confinement : des salles de sport restent ouvertes pour certains adhérents

Toutes les salles de sport ne sont pas fermées malgré le confinement. Un décret les autorise à recevoir une partie de leurs adhérents qui répondent à des critères bien précis. Pour avoir le droit de pousser la porte d'un salle de fitness en ce moment il y a quatre possibilités : avoir une ordonnance du médecin indiquant la nécessité de pratiquer une activité physique, être détenteur d'une carte d'invalidité, avoir le statut de sportif de haut niveau ou être étudiant en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives).

Une ouverture non rentable

Dans l'absolu, toutes les salles peuvent appliquer ces dérogations mais dans les faits elles ne sont que quelques unes dans l'Hérault. Et elle ne veulent pas trop en faire la publicité. D'abord parce que cela suscite une certaine jalousie auprès de leurs adhérents qui n'ont pas le droit de venir, ensuite parce que le protocole est très stricte et qu'il y a des contrôles, enfin, parce que ouvrir une salle même pour quelques personnes engendre des frais et oblige à sortir du personnel du chômage technique, ce n'est donc pas rentable. A moins de contourner le décret en étant moins regardant sur le profil des adhérents admis, c'est ce qui a été reproché à une salle de Montpellier aussitôt rappelée à l'ordre par le préfet.

Pierre 30 ans fait partie des chanceux qui peuvent continuer à faire du sport en salle grâce à sa carte professionnelle, il est coach sportif. Copier

Le sport bon pour lutter contre le coronavirus ?

Le député de l'Hérault Patrick Vignal lui meme propriétaire d'une salle dans le quartier Celleneuve à Montpellier présentera prochainement une étude réalisée avec un médecin du CHU de Rennes auprès de 10 000 adhérents de clubs sur les éventuels bienfaits de l'activité physique pour combattre le virus. Il travaille aussi à la fabrication d'un masque spécial fitness.