Coronavirus : des tablettes contre l'isolement des personnes âgées en Seine-Saint-Denis

L'isolement des personnes âgées a été un des fléaux de la première vague du Covid-19 au printemps. Pour éviter les ravages d'un nouveau confinement, certains établissements et maisons de retraite tentent de familiariser leurs aînés avec le numérique, et les tablettes.

"Cela ne fonctionne pas", "mais où est-ce que ça s'allume, je n'y arrive pas". Les premiers pas ne sont pas évidents pour Francis et Catherine, pensionnaires de la résidence Arpavie du Vert Galant à Tremblay-en-France. Un établissement qui comme 35 autres en Seine-Saint-Denis a reçu des tablettes numériques fournies par le Conseil départemental.

Des ateliers numériques pour se former

Si fournir des tablettes aux seniors est utile pour lutter contre l'isolement que leur impose ce nouveau confinement, leur apprendre à les utiliser est indispensable. "Nous avons quatre ateliers par mois" explique la directrice de cette résidence, "ils ont un grand succès, et nous avons dû les adapter pour ne pas que les résidents soient trop nombreux en même temps".

Car ces résidents, ravis de pouvoir s'initier au numérique, ont besoin d'apprendre. "Et ça n'est pas facile pour nous qui avons grandi dans un autre monde, sans tout ça" souffle l'un d'eux, alors qu'une autre peine à taper sur l'écran avec son stylet.

Garder le contact et se protéger du virus

Pour Francis, l'intérêt est principalement le lien que la tablette et Internet lui permettent de conserver avec l'extérieur : "mon frère vient me voir chaque semaine, mais avec ça on pourra peut-être bientôt parler par visioconférence. Et puis je regarde les actualités. Et les jeux aussi" avoue t-il, pour s'occuper.

Catherine, elle a déjà testé les téléconsultations : "c'est très bien pour le médecin comme pour le patient. Avec le coronavirus cela permet de se protéger, c'est important pour nous qui sommes âgés et donc à risque", explique cette ancienne professeure de russe. Les tablettes peuvent aussi leur permettre d'effectuer des démarches administratives, avec l'aide de la directrice.

En tout 300 de ces tablettes adaptées aux seniors (clavier alphabétique, taille des caractères ajustables, synthèse vocale) ont été distribuées à 36 établissements de Seine-Saint-Denis, par le Conseil départemental.