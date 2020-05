Confinement : des voisins de Pornichet prennent l'apéro dans la rue

Le confinement peut aussi être synonyme de convivialité. Dans un lotissement de Pornichet, quatre familles se retrouvent chaque soir pour discuter et applaudir les soignants à 20 heures. Et une fois par semaine, elles prennent l'apéro dans la rue tout en gardant les distances de sécurité.

Dans la rue, devant leur maison qui se font face dans leur lotissement, ils ont installé des petites tables, des chaises. A distance, ils discutent, ils trinquent . Si chaque soir depuis le début du confinement ils se retrouvent pour discuter et applaudir les soignants à 20 h, l'apéro est devenu un rituel hebdomadaire. Le jour varie en fonction de l'emploi du temps de trois d'entre-eux, infirmiers à l'hôpital de Saint-Nazaire

C'est convivial, on se retrouve ensemble, ça permet de décompresser de nos journées de travail et puis ça permet de mieux connaître nos voisins - Stéphanie, infirmière en réanimation à l'hôpital de Saint-Nazaire

A 20 h, comme chaque soir, tout le monde applaudit. Puis les discussions reprennent.

C'est aussi le moment où même les enfants ont plaisir à participer avec nous et retrouver les voisins, discuter de tout un tas de choses. On partage des recettes de cuisine, on échange des conseils de bricolage, on fait des dégustations. Les uns préparent des petites choses pour les autres et c'est vraiment très agréable - Catherine, l'une des voisines

Certains soir, Gérard sort son saxo. Pour eux, la vie de quartier a beaucoup changé. Ils ne se contentent plus d'un bonjour, bonsoir. Si tous ont hâte de pouvoir à nouveau circuler librement, ils savent que la tradition de l'apéro continuera. Mais ce sera dans leurs jardins et non plus sur la route.