La chasse et la pêche non-professionnelles sont interdites en temps de confinement dans les Pyrénées-Atlantiques. Même à moins d'un kilomètre de chez soi. C'est ce que fixent dans la loi deux arrêtés préfectoraux qui doivent paraître ce vendredi.

Confinement : deux arrêtés pour interdire la chasse et la pêche dans les Pyrénées-Atlantiques

Peut-on chasser en période de confinement ? C'est une question que se posaient beaucoup de chasseurs, et de pêcheurs dans les Pyrénées-Atlantiques. La réponse est désormais claire, et surtout inscrite dans la loi : il est interdit de pratiquer, même dans un rayon d'un kilomètre ou moins à partir de son domicile. Deux arrêtés vont être publiés ce vendredi 13 novembre par la préfecture des Pyrénées Atlantiques. lls concernent la chasse et la pêche non-professionnelles.