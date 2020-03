Après deux semaines de confinement, les Ligériens et les Altiligériens ne tarissent pas d'idées pour s'entraider et s'occuper. France Bleu Saint-Etienne Loire les recense ici pour vous.

Confinement : deux semaines et beaucoup d'idées solidaires dans la Loire et en Haute-Loire

Danielle invite tous ceux qui le veulent à dessiner et coller un coeur à sa fenêtre pour montrer sa solidarité avec les soignants

Alimentation, soutien aux soignants, idées pour s'occuper ou pour faire du sport ... Les initiatives des Ligériens et des Altiligériens pour mieux vivre cette période inédite ne manquent pas, même après deux semaines de confinement.

Des solutions pour mettre en contact consommateurs et producteurs

C'est l'une des solutions trouvées par les producteurs ligériens et altiligériens pour maintenir leur activité malgré la fermeture des marchés : les drives ou les livraisons à domicile. L'occasion de mettre en avant les produits locaux et les circuits courts.

Pour vous aider à trouver le producteur dont vous avez besoin, la Confédération Paysanne, l'Association Départementale pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural (ADDEAR) et Montbrison Forez en Transition ont mis en ligne une carte qui les recense. Producteurs et consommateurs peuvent signaler un vendeur actif pendant la période du confinement.

Cette carte interactive permet de trouver des producteurs près de chez vous. - Capture d'écran

L'Office de tourisme Forez-Est soutient également les producteurs locaux, mais aussi les restaurateurs en publiant une liste des activités de chaque établissement sur sa page Facebook.

Le CHU de Saint-Etienne alerte face aux "fakes news"

Dans cette période difficile, de nombreuses informations circulent sur les réseaux sociaux quant à la situation dans les hôpitaux. Des nombreuses fausses informations aussi. Le CHU de Saint-Etienne a pris le temps de mettre les choses au clair dans une vidéo, en expliquant comment sont pris en charge les patients et comment les soignants se protègent avant de rappeler le plus important : restez chez vous.

Le soutien des pompiers

Eux aussi mobilisés, les pompiers de la Loire ont fait résonné vendredi et samedi soir (27 et 28 mars) les sirènes de leurs camions pour afficher leur soutien aux soignants ainsi qu'à tous ceux qui sont sur le terrain à Firminy, Saint-Etienne, Montbrison (accompagnés par les gendarmes) et Roanne.

Un service spécial de la STAS pour les soignants

Pour accompagner au mieux les personnels des établissements de Santé, la STAS a non seulement adapté ses amplitudes horaires mais propose aux employés un service gratuit de transport à la demande, sur réservation.

Les gendarmes à l'écoute

L'une des difficultés pendant cette période de confinement, c'est l'isolement notamment pour les personnes âgées. Plus fragiles face au virus, elles ne peuvent plus recevoir de visite. Pour discuter et s'assurer que tout va bien, la gendarmerie de la Loire leur téléphone.

Une plateforme pour ceux qui veulent s'engager

Beaucoup de personnes se demandent comment participer à la lutte contre le coronavirus. La Préfecture de la Loire relaie vers le site du gouvernement avec toutes les informations pour rejoindre la réserve civique.

Des formations sur le numérique gratuites

Il y en a pour tous les âges : comment télétravailler efficacement en équipe, apprendre à coder aux enfants, comment se lancer sur Youtube ... ce sont quelques uns des intitulés des formations proposées gratuitement par Google Atelier Numérique Saint-Etienne pendant le confinement. De quoi occuper déjà quelques heures de la journée.

Des conseils pour faire du sport et manger correctement

C'est l'un des défi de cette période de confinement : rester en forme sans sortir et ne pas trop grignoter quand toutes les tentations sont à portées de main et que l'une des occupations réside dans la cuisine. Pour nous accompagner, le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) de Saint-Etienne propose plusieurs séances de sports sur sa chaîne Youtube ainsi que des fiches sur l'alimentation et des idées de recette sur sa page Facebook.

Un concours bovin ... en ligne !

Confinement oblige, les foires-concours agricoles ne peuvent pas se dérouler en ce moment. Mais pour ne pas y renoncer totalement, l'association Fin Gras du Mézenc a décidé d'organiser son propre concours en ligne de la race ! Les votes sont ouverts à tous jusqu'au 7 avril sur le site de l'association, il suffit de choisir sa catégorie de votant (boucher, éleveur, particulier ...). Plusieurs prix seront remis : celui des éleveurs, celui des bouchers, le prix des restaurateurs, le prix des consommateurs ainsi que celui de la photo la plus originale, décerné par un jury de l'association.

Tout le monde peut voter pour son animal préféré - Capture d'écran - Association Fin Gras du Mézenc

Et puis ... de quoi être contemplatif

Des rues aussi vides dans les villes de Loire et de Haute-Loire, c'est du jamais vu. Pendant leur mission de contrôle du respect des règles du confinement, les policiers du Puy-en-Velay profitent de la vue ... et partagent sur Twitter en rappelant l'importance du respect du confinement.