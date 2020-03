Confinement : durcissement des mesures en Drôme-Ardèche, plusieurs villes sous couvre-feu

France Bleu Drôme-Ardèche fait le point sur les nouvelles mesures de restriction de sortie prises dans la Drôme et en Ardèche pour faire respecter le confinement. Cet article sera mis à jour tout au long de la journée.

Couvre-feu à Malissard

15 h. Ce dimanche à 15 h, Bernard Pelat, le maire de Malissard (Drôme) instaure un couvre-feu. Tous les habitants doivent rester chez eux entre 20 h et 5 h du matin. "Nous avons des jeunes qui se croient en vacances et qui traînent dans le village le soir. D'autres continuent de se promener au parc public. Il s'agit d'une minorité d'habitants, mais même une personne, c'est une de trop", a expliqué le maire. Bernard Pelat indique que les gendarmes seront chargés de faire respecter ce couvre-feu, "une amende de 135 euros sera systématiquement dressée en cas d'infraction", ajoute-t-il.

A Romans, couvre-feu et interdiction des marchés

13 h. Ce dimanche à 13h, après s'être concertée avec le préfet de la Drôme et le commissaire de police, la maire de Romans-sur-Isère a mis en place un couvre-feu. Marie-Hélène Thoraval a elle aussi constaté que le confinement n'était pas respecté par tous les Romanais. La circulation des personnes et des véhicules est interdite entre 21 h et 6 h du matin. Une autre mesure forte a été prise : l'interdiction des marchés alimentaires à venir et jusqu’à nouvel ordre. La maire a pris un arrêté en ce sens.

Valence, la première ville de Drôme-Ardèche sous couvre-feu

19 h. Ce samedi à 19h, un premier-couvre feu est instauré dans la Drôme, dans la ville de Valence. Les déplacements sont interdits entre 21 h et 6 h du matin dès ce samedi soir.

Les espaces publics à Valence sont bouclés © Radio France - Claire Leys