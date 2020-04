VIDÉO - Danse et chant face au confinement dans une résidence senior de Perros-Guirec

Comment garder le moral quand on est confiné chez soi, en résidence senior, sans voir ses proches ? La résidence Domitys à Perros-Guirec a trouvé la parade : chaque vendredi et samedi, chant, danse et gym sont au programme.

Garder le moral et un peu de lien social : ça devient indispensable en plein confinement, notamment pour les personnes âgées qui se trouvent en Ehpad ou en résidence senior. Dans la résidence Domitys de Perros-Guirec, les équipes mettent les bouchées double ces dernières semaines pour multiplier les activités. Les vendredis ou samedis, des moments festifs sont désormais organisés.

"Dans les premiers jours, on s'est d'abord occupé de la distribution de livres et courriers, explique le directeur Erwan Moison. Maintenant, on doit passer la 2nde sur les animations car _les résidents ont besoin de lien et d'être tous ensemble, en respectant les distanciations sociales et les gestes barrières_".

Macarena dans le jardin

Le week-end dernier, quelques résidents se sont ainsi retrouvés à leurs balcons et dans le grand parc de la résidence pour entamer une Macarena et se lancer dans un petit concert. "Notre animatrice distribue la veille les paroles des chansons pour qu'ils puissent les apprendre", précise le directeur de la résidence.

Pour ce vendredi, Emmanuelle Cado a prévu un Madison. "Les résidents me proposent aussi des chansons à entonner tous ensemble, explique l'animatrice. On essaie de garder celles qui redonnent la pêche à tout le monde !". Ce vendredi après-midi, Tri Yann, La Compagnie Créole et Charles Aznavour entre autres sont au programme.

"Ça instaure une petite rencontre hebdomadaire, ça les fait sortir de leur isolement" , se réjouit Emmanuelle Cado. "Ça peut être _très facile de devenir déprimé en ce moment, donc les activités sont importantes_, lance Erwan Moison. Ça rapproche les résidents mais aussi l'équipe, ça fait du bien !".