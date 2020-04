Confinement en Centre Val de Loire : logement, isolement et pauvreté, les inégalités au grand jour

L'Insee vient de publier une étude sur le confinement en Centre Val de Loire et les conditions de vie selon la taille des logements et des ménages. 16 % de la population régionale vit seule et 5% des habitants sont dans un logement sur-occupé.

Depuis le 17 mars, la France vit à l'heure du confinement. Mais, c'est une évidence : on ne vit pas tous cette situation de la même manière : si on est seul ou en famille, dans une maison ou un appartement, avec un ou plusieurs enfants. Dans une étude publiée mardi, l'Insee, l'institut national de la statistique et des études économiques, met en lumière les inégalités en matière de logement et d'isolement, dans la région Centre Val de Loire.

20% des habitants de la Région sont en appartement

Une grande majorité des habitants du Centre Val de Loire vivent en maison - Source Insee

Au niveau national, 75% des français vivent dans une maison individuelle avec pour la majorité un jardin. Dans le Centre Val de Loire, ce sont 80% des habitants qui sont en maison. Les 20% restants sont donc en appartement. Ce qui représente 540.000 personnes.

114.000 personnes dans un logement surpeuplé

Au niveau régional, 5% des habitants, soit 114.000 personnes vivent dans un logement sur-occupé ( contre 8 % au niveau national). Selon la définition de l'Insee, " un logement sur-occupé" signifie que le nombre de pièces est insuffisant au regard de la taille de la famille. Cette problématique est le plus sensible dans le Loiret et l'Eure-et-Loir et notamment dans les immeubles collectifs des quartiers prioritaires.

Pourcentage d'habitants qui vivent en logement sur-occupé - source insee

L'isolement et la pauvreté chez les plus de 75 ans.

Autre enseignement de cette étude de l'Insee en Centre Val de Loire : 410.000 personnes vivent seules en Région Centre Val de Loire, soit 16,3 % de la population régionale totale. ( C'est 16,2 % au niveau national). C'est dans l'Indre, le Cher et l'Indre et Loire que l'on trouve proportionnellement le plus de personnes vivant seules chez elles. Sur ces habitants isolés, plus d'un quart sont âgés de 75 ans et plus soit 105.000 seniors qui vivent plus ou moins bien le confinement sachant que 10% d'entre eux sont en situation de pauvreté. " Si on doit trouver une particularité à la Région, c'est bien celle-ci " explique Vincent Bernard, chef du service des études à la direction régionale de l'Insee. " Sur la partie Sud de la Région et notamment dans le Berry, on a une proportion plus importante de personnes âgées seules. Et comme dans les zones les plus rurales, les taux de pauvreté sont supérieurs à la moyenne, on se retrouve avec une population qui a une capacité d'achat un peu moindre".

Taux de pauvreté des personnes seules en Centre Val de Loire - Source Insee