Confinement en Corse : besoin de logements pour faire face à un potentiel accroissement des violences

Le CHRS (centre d'hébergement et de réinsertion sociale) Maria Stella accueille d'une part des femmes ou des familles (femmes avec jeunes enfants) qui ont besoin d'un hébergement, d'un accompagnement, d'une réinsertion et d'autre part, des femmes victimes de violences conjugales. Pour faire face à l'épidémie de COVID-19, la structure a dû s'organiser.

Le foyer fermé, pour des raisons sanitaires évidentes, les résidentes - leurs enfants parfois, 18 familles à ce jour en Haute-Corse - ont été placées dans les neuf appartements dont dispose le CHRS Maria Stella sur Bastia : "nous sommes nous aussi en équipe réduite, seulement 4 sur le terrain, nous ne pouvons pas nous disperser trop pour visiter nos résidentes", précise le directeur, Serge Risterucci.

L'organisation du CHRS Marie Stella, son directeur Serge Risterucci Copier

Accroissement prévisible des tensions

Avec l'annonce du rallongement du confinement, les tensions risquent de s'accroitre. Pour aider à identifier les situations les plus graves et désengorger les numéros d'urgence, un numéro de médiation des conflits intrafamiliaux, le 04 95 58 50 57, a été mise en place, en partenariat avec la DDCSPP : "nous devons faire la différence entre des violences conjugales et une dispute familiale exacerbée par le confinement", confie Serge Risterucci, "toutes ces situations doivent être traitées mais elles ne doivent pas embouteiller les dispositifs d'urgence", conclut-il. Pour tout renseignement ou toute orientation, rendez-vous ici.

Différencier les situations, Serge Risterucci Copier

Besoin de T2 et T3 meublés

Il y a eu sur la Haute-Corse, sept situations à gérer pour le seul dimanche de Pâques, par le CHRS Maria Stella. Ce dernier lance donc un appel à la générosité : il a besoin en priorité de T2/T3 gratuits - ou à des prix raisonnables - sur Bastia et ses environs, pour potentiellement loger ces femmes en détresse. Mis à disposition ou loués, les appartements le seront via un contrat en bonne et due forme (notamment remise en état, si nécessaire).

L'appel de Serge Risterucci, le directeur du CHRS Maria Stella Copier

Pour joindre le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale Maria Stella : par téléphone au 04 95 32 86 40 et par courriel à mariastella@orange.fr (direction).