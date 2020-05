Confinement : en Creuse, 1500 personnes âgées ont reçu la visite des gendarmes

En Creuse, 1500 personnes âgées ou isolées, ont reçu la visite des gendarmes ces dernières semaines. Les agents ne viennent pas pour enquêter, mais pour veiller sur elles. Ils s’assurent qu’elles vont bien et qu’elles ne manquent de rien. En effet, avec le confinement, les missions des forces de l’ordre évoluent. Il y a moins de contrôles sur les routes et d'enquêtes à mener. En revanche les populations fragiles ont besoin d'accompagnement. Depuis un mois la gendarmerie nationale a donc lancé l'opération tranquillité senior. Les brigades de Creuse sont particulièrement mobilisées.

Visites de courtoisie et petits services

A 93 ans, Robert Laine, l’ancien maire de Saint-Quentin La Chabanne, est maintenant l’un des doyens de sa commune. En temps normal, il arrive que les gendarmes de Felletin passent lui dire bonjour, mais depuis le début du confinement, ces visites sont devenues plus régulières.

Le nonagénaire apprécie ce contact humain : "ils viennent de temps en temps. On cause de choses et d'autres, de ce qu'il se passe dans la commune. J'aime bien qu'ils viennent me voir". Robert Laine évoque aussi une présence rassurante.

Ces visites, ça me fait une sécurité

Les gendarmes passent voir les personnes âgées ou isolées lorsqu'ils font une tournée à proximité de leur maison. Ils restent un quart d’heure ou un demi-heure, le temps de s’assurer que tout va bien.

Les gendarmes de Felletin, en pleine discussion avec la population. © Radio France - gendarmerie 23

Il leur arrive même de rendre de petits services, explique le colonel Phillipe Vincent, commandant du groupement de gendarmerie de la Creuse : " A Gouzon il y a une personne isolée qui n'a pas la possibilité de se déplacer. De temps à autres les gendarmes lui apportent ses courses. Par endroit, ils portent du pain".

Ces missions ne sont pas le cœur de notre métier, mais à situation exceptionnelle, service exceptionnel.

Pour identifier nos anciens, les gendarmes se servent du fichier canicule qui recense les personnes fragiles. Parfois, ce sont les familles ou les élus locaux qui leur demandent de passer voir quelqu’un. Vous pouvez prendre contact avec eux, en leur écrivant un mail à cette adresse : ggd23+otseniors@gendarmerie.interieur.gouv.fr

L'opération tranquillité senior devrait se poursuivre jusqu'au 11 mai. Elle sera certainement amenée à évoluer quand le déconfinement commencera.

Des coups de téléphone aux veuves et aux retraités de la gendarmerie

Depuis le début du confinement en Creuse, trois gendarmes ont pour mission d'identifier les personnes fragiles qui nécessitent des visites. Ils doivent garder un œil sur la boite mail créée spécialement pour l'opération tranquillité senior.

Ils ont aussi la tâche de contacter régulièrement les veuves et les retraités de la gendarmerie. "On donne un coup de fil pour savoir si tout va bien et s'ils ont des besoins particuliers", résume le colonel Philippe Vincent.

Opération "Répondre présent"

Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'une opération nationale plus large, intitulée "Répondre présent". La gendarmerie se place dans une démarche de solidarité, afin de rassurer et d’apaiser les angoisses nées du confinement.

D'autres actions sont menées : la présence de gendarmes dans des supermarchés pour faciliter les signalements des violences intrafamiliales ou encore la surveillance des commerces, pour éviter les cambriolages, alors que les boutiques sont fermées.