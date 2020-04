Confinement en Creuse : ils organisent un tournoi de pétanque via les réseaux sociaux

Les joueurs de pétanque creusois ne manquent pas d’idées ! Alors que les compétitions sont annulées et qu’ils n’ont plus le droit de se réunir sur les boulodromes. Ils ont décidé d’organiser des tournois via facebook. Les joueurs s’affrontent à distance : chacun chez soi.

En Creuse, rien n’arrête les joueurs de pétanque : pas même le confinement ! Le président de la boule amicale Marsacoise, Samuel Coût, organise des concours en ligne, via le réseau social facebook. Les joueurs s’affrontent à distance et filment leurs tirs. L'action est retransmise en direct sur la page des "joueurs et joueuses de pétanque creusois". Ce dimanche 19 avril, la troisième édition de ce tournoi est en cours. 48 participants sont inscrits.

Quelles sont les règles?

Les organisateurs proposent un concours inspiré des épreuves de tir de précision. Les joueurs s'affrontent deux par deux, à distance. Chaque participant doit tracer un cercle d'un mètre, dans sa cour, dans son jardin, ou dans un chemin près de chez lui. Une boule est placée au centre de ce cercle. Il faut bien sûr la dégommer.

Les joueurs doivent se filmer avec leur téléphone pendant qu'ils tirent, et diffuser la vidéo en direct sur facebook, pour éviter tout litige, et assurer le spectacle.

Pour marquer des points, il faut viser la boule au centre du cercle. - DR

Si le joueur touche la boule au centre du cercle, il marque un point. S'il la fait sortir du cercle, il marque trois points. S'il réussit un carreau (la boule du tireur prend la place de la boule visée), il marque cinq points.

Le joueur tire 18 boules en tout ( à 6 mètres, 7 mètres et 8 mètres). A la fin des tirs, les deux joueur comparent leurs points. Celui qui en a le plus peut accéder au tour suivant et continuer le tournoi.

Les joueurs se charrient et oublient un peu le confinement

Sur la page facebook des joueurs et joueuses de pétanque de la Creuse, l'ambiance est bon enfant. Les joueurs se charrient un peu dans les commentaires. Un joueur écrit "Applique-toi", sous la vidéo d'un ami.

Plus loin, Sébastien Gouvernaire, l'administrateur de la page facebook, se moque gentiment de Patrick Michas. La vidéo du joueur ne fonctionne pas comme il faudrait:

un si joli terrain et un réseau tellement pourri...

"Bon visiblement, je ne suis pas Spielberg", reconnait Patrick Michas dans les commentaires. Le joueur est l'un des mieux classés du département :"Grâce à cette initiative, on retrouve un peu le parfum de la compétition. On a l'habitude de se chambrer entre joueurs. Et avec les réseaux sociaux on conserve aussi ce plaisir-là".

Pas toujours évident de se filmer en jouant - DR

"Ça permet de garder contact, d'avoir un petit côté compétitif et en même temps, ça occupe les journées", résume Sébastien Gouvernaire.

Dans les vidéos certains remercient d'ailleurs l'organisateur de leur "faire un peu oublier le confinement"

Une consolation après l'annulation des compétitions officielles

C'est Samuel Coût, qui a eu l'idée de ce concours. "Ça m'est venu suite à l'annonce de la suppression des épreuves qualificatives pour le championnat de France". Les compétitions auraient dû se tenir à cette période de l'année.

L'organisateur a alors pensé à organiser ce tournoi, pour garder un lien entre passionnés de pétanque et titiller leur esprit de compétition : "Même si les gens ont un terrain chez eux, ils ne se motivent pas forcément à lancer quelques boules tout seuls", constate Samuel Coût.

Samuel Coût lors d'un de ses lancers. - DR

Le pari est réussi. 48 personnes sont inscrites pour la 3e édition de ce tournoi. 13 des 19 clubs de la Creuse sont représentés. Cette semaine, seuls les Creusois pouvaient participer au concours, mais lors des deux premiers tournois, des personnes hors département se sont inscrites.

Quelques joueurs très bien classés parmi les participants

Quelques grands noms de la pétanque se sont même joints à eux. Ainsi le Haut-Viennois David Sarrazin, qui a été classé dans les 20 meilleurs joueurs français ou encore le Montluçonnais Valentin Beulama, champion de France junior en 2014 ont participé.

Si vous souhaitez contacter les organisateurs pour vous inscrire pour les prochains concours, il faut commencer par être admis sur la page facebook des joueurs et joueuses de pétanque de la Creuse.