Confinement en Dordogne : 1020 euros de dons pour des étudiants en difficulté à Périgueux

L'idée lui est venue après un reportage à la télévision sur des étudiants en difficulté pendant le confinement. Catherine Gargaud a décidé de venir en aide aux étudiants confinés et disposant de peu de ressource à Périgueux. Elle a donc lancé un appel aux dons sur Facebook. Les dons reçus ont ensuite été convertis en cartes Leclerc (un des magasins est proche du CROUS) : "L'idée était d'acheter des cartes Leclerc de dix euros chacune. La directrice du CROUS distribue ces cartes ensuite aux étudiants en difficulté".

Le reportage sur la solidarité pour les étudiants de Périgueux Copier

"Ces cartes permettent d'agir immédiatement"

43 étudiants vivent actuellement confinés dans les trois résidences CROUS de Périgueux (Les Grandes Arcades, Le Musée et Le Patio). "Soit car ils ne pouvaient pas rentrer soit par choix pour plus de facilité notamment par rapport à la connexion internet" explique Isabelle Porte, directrice du CROUS. Un peu moins de 20 sont plus en difficulté que les autres : "Ce sont des étudiants dans le besoin".

Ces jeunes n'ont plus accès aux repas peu chers du restaurant universitaire et leur job étudiant sont parfois à l'arrêt. "Ces cartes leur permettent d'acheter de la nourriture, du savon, du gel douche, du dentifrice. Cela concerne tout ce dont on a besoin tous les jours" explique Catherine qui a réussi à récolter 1020 euros depuis début avril. Elle poursuit : "Je récolte l'argent, je vais acheter les cartes et je les remets à la directrice du CROUS". Catherine récolte l'argent par chèques, les déposent sur son compte puis va acheter les cartes :"Nous travaillons avec l'association Antigone 24 qui a proposé de devenir support pour récolter les fonds et pour davantage de transparence" assure-t-elle.

C'est Isabelle Porte qui remet elle-même les bons d'achat aux résidents : "J'appelle les 43 résidents toutes les semaines pour savoir comment ils vont et il y en a qui me font savoir que c'est compliqué d'aller se ravitailler. Ces cartes permettent d'agir immédiatement".

Ce sont des amis et des personnes que je ne connais pas qui font des dons. J'ai l'exemple d'une dame qui a déposé 100 euros dans ma boîte aux lettres. Il y a une vingtaine de donateurs - Catherine

La solidarité s'organise

Catherine n'est pas la seule a avoir décidé d'aider les étudiants. Des banques alimentaires ont également fait don de produits d'hygiène. "Le gérant d'un gîte a cuisiné des brioches et des gâteaux que j'ai distribué aux étudiants" raconte Isabelle Porte, le sourire aux lèvres. L'Eglise a également fait un geste financier directement auprès du CROUS. Cet argent a été utilisé par Isabelle Porte pour acheter des masques.

Je suis assez surprise de cette solidarité. Je remercie les donateurs - Isabelle Porte

Désormais, certains dons seront orientés pour aider les étudiants à payer leur loyer : "Nous sommes déjà à 250 euros" assure Catherine

"Cela fait chaud au coeur"

"Je voulais donner du sens à cette période de confinement" raconte la périgourdine Catherine. "Je suis en chômage partiel, je voulais partager". Ce geste solidaire fait forcément plaisir à tous ces étudiants confinés à Périgueux. Calvados est un jeune étudiants gabonais de 25 ans. Il a reçu avec beaucoup de retard ses dernières bourses. Ces dons l'ont beaucoup touché : "Cela fait chaud au cœur de savoir que le matin tu te lèves, la directrice cogne à ta porte et te dis voici ce qui vous a été offert".

Pour faire un don, vous pouvez contacter Catherine par mail : catherine.gargaud@laposte.net ou sur sa page Facebook.