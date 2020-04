"Beaucoup de restaurants ne pourront pas rouvrir après le confinement" dit le chef étoilé Philippe Etchebest

Le chef deux étoiles au Michelin Philippe Etchebest, chef du restaurant le quatrième mur à Bordeaux en Gironde, et confiné en Dordogne, était l'invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin. Il a dit ses inquiétudes pour l'avenir de la restauration en France en pleine épidémie de coronavirus

Le chef deux fois étoilé Philippe Etchebest, chef du restaurant le quatrième mur à Bordeaux, et confiné en Dordogne (où il a obtenu sa première étoile au château des Reynats à Chancelade près de Périgueux), était l'invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin.

"J'essaye de ne pas trop penser à l'après. Mais je dois anticiper les choses et de prévoir. Et malheureusement, je suis optimiste en général, mais ça va être très compliqué. Il y en a beaucoup qui ne pourront pas reprendre" estime le chef.

"On estime jusqu'à 40% peut-être les restaurateurs qui ne pourront pas rouvrir. Qui seront en cessation de paiement" poursuit-il.

"Les assurances, il va pas falloir trop y compter, elles ne vont pas vouloir aider et dédommager, ce qui est regrettable. Moi je pense à mes salariés, pour qu'ils aient leur salaire à la fin d mois il faut les préserver".

Titrer du positif du confinement... quand même

"Les gens sont chez eux et sont amenés à cuisiner plus que d'habitude, c'est une bonne chose, mais dans des conditions particulières" sourit le chef Philippe Etchebest en faidant allusion au sondage Odoxa pour France Bleu qui explique que la cuisine est désormais la troisième occupation des Français après la télé et internet.

"Il faut en tirer du positif" estime Philippe Etchebest. "J'en profite pour faire plein de choses que je n'ai pas le temps de faire. Déjà, rester en famille, faire à manger pour sa famille, cela peut paraître paradoxal, mais je ne cuisine jamais pour ma famille car je n'y suis pas. J'ai des animaux, je suis dans une ferme confiné, donc on s'en occupe aussi" dit le chef.

"On a des poules, et les journées passent vite. Je fais aussi de la batterie, je me fixe des règles, je fais des plannings, je m'impose des choses, parce que ça va être long le confinement".

"Je ne pense pas du tout aux recettes du restaurant, je profite de l'instant présent. Je vais faire une blanquette de veau pour ma famille aujourd'hui" explique Philippe Etchebest.