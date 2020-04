C'est une histoire étonnante : un couple de canards a touché plusieurs fils électriques à Saint Amand de Vergt au sud de Périgueux en Dordogne ce mardi soir. Ce qui a coupé le courant dans plusieurs hameaux et privé des habitants de télétravail en plein confinement lié au coronavirus

Confinement en Dordogne : des canards percutent des fils électriques et privent des habitants de télétravail

C'est une mésaventure plutôt étonnante qui est arrivée à une quinzaine de foyers du village de Saint Amand de Vergt, à 25 km au sud de Périgueux.

Mardi soir, vers 19h, le courant a été soudainement coupé dans deux hameaux du villages à la Bélaudie et à Montagnen.

Et les coupables ont été retrouvés rapidement. C'est bien un couple de canard qui a foncé dans des fils électriques aériens mardi soir. Un habitant du hameau a été témoin de la scène.

Les deux palmipèdes ont visiblement raté leur atterrissage et fait s’emmêler plusieurs fils. Un voisin a donc vu des étincelles pendant plusieurs minutes, de la fumée aussi. Dans les salons, les télés ont commencé à sauter, des micro coupures... et puis finalement plus rien. Nuit noire dans la campagne périgourdine. De quoi angoisser un peu les habitants du coin, en pleine épidémie de coronavirus.

Une habitante a pris en photo les fils emmêlés près de chez elle - Auditrice France Bleu Périgord

Pas de blessés

De quoi perturber aussi le quotidien en ces temps de télétravail. Le conjoint d'une habitante par exemple n'a pu participer à la formation qu'il suit habituellement à distance en ce moment ce mercredi.

Les animaux font donc parler d'eux en plein confinement puisque dans un bar de la commune d'à côté à Vergt, fermé depuis plusieurs semaines, ce sont des rongeurs qui auraient commencé à s'attaquer aux canalisations.

Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'a priori les canards maladroits n'ont pas été blessés !

Et que l'électricité est revenue vers 11h30 ce mercredi.