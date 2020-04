Confinement en Dordogne : des détections sur dossier au CAP Rugby de Périgueux

Le CAP rugby modifie sa méthode de détection à cause du confinement imposé par le coronavirus. Pour la saison prochaine, il propose aux jeunes candidats de remplir un dossier en ligne.

Cela concerne les joueurs et les joueuses nées entre 2003 à 2006

Faute de pouvoir les voir pour le moment en action sur le terrain, le CAP de Périgueux modifie sa méthode de détection pour la saison 2020-2021. Le club de rugby de Périgueux qui rejoint la Fédérale Une la saison prochaine a mis en ligne un formulaire pour les jeunes intéressés et qui veulent rejoindre le club périgourdin.

Cela concerne les joueurs et les joueuses de rugby nés en 2003, 2004, 2005 et 2006 qui sont donc âgés entre 13 et 17 ans.