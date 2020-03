Confinement en Dordogne : "on est un lien social très important" dit une buraliste

Depuis le début du confinement, le commerce d'Elisabeth Hillaret est toujours ouvert, mais seulement le matin. La buraliste s'est alignée sur les horaires de la boulangerie, pour être raccord. Et elle a pris quelques précautions. Consciente d'être en première ligne, au contact du public.

"On a fait du balisage au sol, on se lave les mains, on désinfecte tout ce qui est touché par les gens, les présentoirs, on fait les gestes barrière pour tout le monde. On respecte cela" dit-elle.

Mais Elisabeth Hillaret dit ne pas être trop inquiète.

"Il y a toujours une petite inquiétude d'être contaminés nous aussi. On ne cède pas à la panique ou à la paranoïa. On fait ça aussi parce que quand on voit les clients arriver, ils sont contents, ils vont chercher leur journal, cela maintient un peu de vie".

Elisabeth Hillaret la buraliste de Marsac est donc consciente d'être devenue, peut-être plus encore en cette période, un lien social essentiel.

"On est un lien social très important pour les gens. Mais on a quand même réduit un peu la voilure. Je ne suis ouverte que les matins, ensuite je profite de mes enfants et je me protège" explique la commerçante.