Confinement en Dordogne : ils font les courses pour leurs voisins

Les réseaux d'entraide de proximité s'organisent face au confinement, particulièrement entre voisins. Certains proposent de faire les courses pour les plus fragiles.

La solidarité entre voisins s'organise face au confinement. Sur le groupe Facebook "Covid19 : Groupe Entraide et Solidarités Dordogne", plusieurs personnes proposent de faire les courses pour les plus vulnérables, ou pour ceux qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Amel a été une des premières à offrir son aide dans le secteur de Trélissac, où elle réside, pour des petits achats. "Mais pour les grosses courses, j'étais prête à prendre la voiture."

Un couple avec quatre enfants m'a contactée (...) pour un gros caddie.

Quelques heures après son message sur Facebook, Amel a été contactée par une famille de Sarliac-sur-l'Isle, à une dizaine de kilomètres. Pour "un gros caddie pour une dizaine de jours (...) elle m'a dit qu'avec quatre enfants, ça allait vite !" Pour Amel, ancienne aide-soignante retournée aux études pour devenir infirmière, il est "normal" d'aider les autres durant cette période.

Une personne âgée n'avait plus de bouteilles d'eau.

Lucie, elle, vit à Bergerac. Dans sa résidence, on se serre les coudes. "On a tous mis un petit mot en bas, si quelqu'un a besoin de quelque chose, pour limiter les allées et venues (...) je propose de l'aide surtout pour les personnes âgées, pour les petites courses ou les médicaments."

Un groupe d'entraide sur Facebook. - Capture d'écran

La fille d'une de ses voisines l'a contactée, pour apporter des bouteilles d'eau à sa mère âgée, ce que Lucie a tout de suite fait. Pour cette conseillère en immobilier, travailler à domicile et ne plus aller à la rencontre des gens est difficile. "Mais c'est aussi une période où on peut prendre un peu de recul" sourit la jeune femme de 26 ans, qui a l'intention d'aider ses voisins jusqu'à la fin du confinement.