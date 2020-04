Confinement en Dordogne : le Secours Catholique à l'écoute des personnes les plus fragiles

"Cela permet de garder un lien fraternel" explique Jean-Michel Lagaüzère, bénévole au Secours Catholique Dordogne et Lot-et-Garonne. Cette cellule d'écoute a été mise en place après l'annonce du confinement. "On appelle la personne et on la met en confiance pour quelle exprime son mal-être. On est plus dans l'écoute en acceptant même les silences" continue-t-il. "Cette conversion permet d'apporter un bien-être que la personne ne ressent pas, confiné à domicile".

C'est une présence à distance - Jean Michel Lagaüzère

Pendant l'appel, le bénévole rappelle "qu'il faut demander comment la personne va. Il faut savoir si elle n'a pas besoin d'aide extérieur. Dans ce cas là, on ferait intervenir quelqu'un".

"Cette écoute est indispensable car ce confinement est violent pour certaines personnes. On ne pouvait pas rester inactif" insiste Jean-Michel Lagaüzère. Les personnes qui ont besoin d'écoute sont souvent des personnes seules mais également des familles monoparentales "une maman avec ses enfants dans la désespérance par exemple".

Comment contacter le Secours Catholique ?

Si vous avez besoin d'une écoute, vous pouvez appeler le Secours Catholique via ce numéro de téléphone : 05.53.05.79.29. Un bénévole se chargera de vous rappeler. Il existe également une adresse mail : confinesmaispasisoles.247@secours-catholique.org. Vous pouvez également les contacter via la Page Facebook.