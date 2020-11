Confinement en Dordogne : les aïkidokas commencent à trouver le temps long

Nous vous l'annoncions il y a quelques jours. Le Comité Olympique et Sportif de Dordogne a enquêté sur l'évolution du nombre de licenciés entre Octobre 2019 et Octobre 2020. L'étude, comité par comité, révèle que le sport dans son ensemble souffre de la crise sanitaire. Et ce sont les sports de salle et de combat qui sont les plus impactés. De moins 49 à -71%...

Le club d'aïkido de Périgueux n'échappe pas à la règle. Fin décembre 2019 l'association comptait 70 licenciés. Aujourd'hui il n'en a qu'une trentaine. Il faut dire, et c'est tout à son honneur, que le club a mis en place un protocole sanitaire drastique au moment du déconfinement. Dans le but de protéger ses licenciés. "Certaines personnes ne sont pas revenues par peur, explique la secrétaire Dominique Cancel, en sachant qu'à un moment nous allions à nouveau être confinés. Certaines personnes m'ont aussi dit qu'elles n'avaient pas envie de se soumettre à notre protocole".

Mais le club de Périgueux veut rester optimiste. Bien installé dans le complexe de la Filature à Périgueux, il espère rebondir quand la crise sera derrière lui.