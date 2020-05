Confinement en Dordogne : pour le 8 mai, un gendarme va courir un semi-marathon... dans sa caserne !

C'est un acte généreux. Nicolas Mortier, un brigadier chef du peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) de la gendarmerie de Ribérac blessé en mai 2019 en intervention va tenter de courir un semi-marathon dans sa caserne, confinement oblige. Ce sera ce mercredi matin. Et cela en hommage aux actions du Bleuet de France au profit des anciens combattants et blessés de guerre, des veuves et des orphelins. Une action qui aura donc lieu aussi à 48h des célébrations du 8 mai, largement réduites cette année à cause du coronavirus.

Il sera accompagné symboliquement depuis chez lui à Brantôme et durant les 100 derniers mètres par un ancien combattant de 90 ans ! D'autres militaires gendarmes de Bergerac, Sarlat, et de l'EDSR (escadron départemental de sécurité routière) de Dordogne courront aussi 5 km chacun dans leurs unités.

Le colonel Pauty, chef des gendarmes de la Dordogne fera lui même les derniers kilomètres. Cette année, le 8 mai se fera à mimima, sans public, sans troupes. Avec des dépôts de gerbe dans les communes volontaires en présence du maire éventuellement du préfet et au maximum d'un seul porte drapeau.