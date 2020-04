Confinement en Dordogne : quatre nouvelles déchèteries rouvrent la semaine prochaine

Quatre nouvelles déchèteries rouvrent leurs portes à partir du lundi 4 mai en Dordogne. Il s'agit, selon le SMD3, le syndicat mixte qui gère les déchets dans le département, de :

la déchèterie de la Coquille sur le secteur de Thiviers à partir du mardi 5 mai

la déchèterie d'Issigeac sur le secteur de Bergerac à partir du lundi 4 mai

la déchèterie de Saint-Cernin de l'Herm sur le secteur de Belvès à partir du mardi 5 mai

la déchèterie de Lavalade sur le secteur de Belvès à partir du mardi 5 mai

Quatre nouvelles déchèteries accueillent les Périgourdins la semaine du 4 mai. - SMD3

Un passage par semaine et par foyer

Le SMD3 estime qu'il y a plusieurs consignes à respecter pour venir à la déchèterie pendant ce confinement. Il indique notamment qu'il ne faut venir qu'une fois par semaine et par famille, et ne venir que si c'est indispensable et porter un masque. En revanche, il ne faut pas venir déposer du textiles et ne pas demander de l'aide au gardien pour "vider ses déchets dans les bennes".

Si vous souhaitez vous rendre dans une déchèterie de Dordogne, il faut se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case numéro 2 pour "effectuer des achats de première nécessité".