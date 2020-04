Confinement en Gironde : des paniers suspendus pour les plus démunis

Face à la crise santitaire du coronavirus qui dure, pour soutenir, à la fois les plus démunis et les producteurs girondins, le conseil départemental de la Gironde vient de créer le dispositif "paniers suspendus" avec la Chambre d'agriculture de la Gironde.

C'est comme le principe du café suspendu dans les bars : on boit un café, on en paie 2; et un sans-abri peut en bénéficier. Dans ce cas, les habitants du département sont invités à faire un don, sur la plateforme nosproducteurschezvous.fr pour en faire bénéficier des Girondins dans le besoin. Et le Département financera en plus chaque semaine, 100 paniers suspendus qui seront ensuite redistribués à ceux qui en ont besoin via les associations de terrain.