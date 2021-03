Confinement en Ile-de-France : les Parisiens peu nombreux ce week-end en Côte-d'Or

Après l'annonce des mesures de confinement partiel touchant notamment l'Ile de France on s'attendait à un déferlement de Parisiens venus se mettre au vert en Côte-d'Or ce week-end. Après tout dès le vendredi 19 mars 2021 au matin à Paris les TGV étaient pris d'assaut. Mais le "rush" n'a pas eu lieu.

Si les Parisiens se sont rués sur les billets de train pour se rendre dans des départements non confinés en fin de semaine dernière, avec des trains affichant complet vers le Sud-Ouest et la région de Bordeaux, en Côte-d'Or la tendance n'a pas été la même.

Pas d'arrivées massives de Parisiens

Il n'y a pas eu d'arrivées massives de Parisiens ce week-end dans le département selon les maires et certains professionnels du tourisme interrogés par France Bleu Bourgogne. En Côte-d'Or on compte 18 630 résidences secondaires selon l'INSEE dont une bonne moitié appartiennent à des personnes originaires d'Ile de France.

Les résidences secondaires sont restées vides

Mais nombre d'entre elles sont restées vides comme à Flavigny-sur-Ozerain ou Précy-sous-Thil où les maires Dominique Bondivena et Martine Eap-Dupin confirment n'avoir vu "aucune ouverture de maisons ce week-end". Aucun parisien n'ont plus au golf de Chailly-sur-Armançon près de Pouilly-en-Auxois au grand regret de son directeur, Thierry Bresson.

Ce n'est pas ce qu'on nous avait promis

"Ce n'est pas ce qu'on attendait et ce qu'on nous avait promis. On nous avait dit que tous les Parisiens quittaient Paris, que tous les TGV étaient pris dès le vendredi matin, nous on n'a pas noté d'augmentation particulière dans notre golf ou dans la région." Thierry Bresson avance une explication. "C'est certainement parce que les seuls qui ont quitté Paris sont les gens qui n'ont pas d'enfants parce que les écoles n'ont pas fermé cette fois-ci".

A Saulieu notre reporter a rencontré Michel et son épouse Evelyne. Originaire de l'Essonne le couple qui possède une maison à Saulieu compte rester en Côte-d'Or tant que durera le confinement en région parisienne.

Léger frémissement à Saulieu

A Saulieu, visiblement les Parisiens seraient un peu plus nombreux à en croire le propriétaire d'un café qui a rarement aussi bien porté son nom, le "Café Parisien". Jean-Marc Tingaud dit avoir constaté ces derniers jours 10 à 15% de clientèle parisienne en plus pour sa bodega en plein air installée devant son établissement.

