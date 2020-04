Confinement en Isère : les secouristes de montagne s'entraînent à la maison

Les secouristes de montagne sont eux aussi sur le pont pendant l'épidémie de coronavirus et continuent d'assurer leur mission. En Isère, le travail est partagé, une semaine sur deux, entre le peloton de gendarmerie de haute montagne (le PGHM) et la police, la CRS Alpes.

Avant le confinement, les membres des deux brigades avaient l'habitude de s'entraîner en extérieur et en conditions réelles pendant la semaine où ils ne sont pas de permanence. Des entraînements qu'ils poursuivent en ce moment depuis chez eux.

En effet, les secouristes n'ont pas de dérogation spéciale leur permettant de s'entraîner dehors. "Nous sommes soumis aux même règles que tous les pratiquants de la montagne et tous nos concitoyens, ce que je trouve tout à fait normal", souligne Lionel Archambault, brigadier chef à la CRS Alpes de Grenoble.

Le home training est un outil permettant de faire du vélo, sans quitter son jardin.

"On fait avec les moyens du bord, on court en restant à un kilomètre autour de la maison et en ne dépassant pas une heure de sortie, on fait du home training, c'est une sorte de vélo d'appartement", témoigne le brigadier chef.

Même les entraînements d'escalade peuvent se faire à domicile, explique-t-il : "C'est un peu plus compliqué mais on a quelques outils à la maison comme des poutres d'escalades, des anneaux, des barres de traction et des pan Güllich. Ce sont des plaques de bois équipées de réglettes qui permettent de travailler la force des doigts".

Les pan Güllich (des plaques en bois équipées de réglettes) permettent de travailler la force des doigts.

"Ces équipements sont vendus un peu partout et à des prix raisonnables, on peut en trouver à moins de 100 euros", ajoute Lionel Archambault. Avis aux grimpeurs en manque d'escalade...