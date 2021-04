Confinement : les maires des petites communes rurales du Limousin sur le qui-vive

Solidarité et bienveillance

Dans la commune des Cars, au sud de la Haute-Vienne, monsieur le maire connaît tout le monde ou presque. Un avantage qui lui permet de connaître précisément la situation dans son village :"c'est souvent des voisins qui tirent la sonnette d'alarme, des personnes proches ou même la factrice qui si elle remarque des choses, elle n'hésite pas à nous le faire remonter. Ce qui permet très rapidement de pouvoir agir", analyse Stéphane Lautrette avant d'ajouter,"en milieu rural, une des particularités, c'est que l'on a une formidable solidarité et une bienveillance du voisinage. J'ai le souvenir d'une vieille dame qui se négligeait et grâce à un voisin qui nous l'a signalé on a pu intervenir et se rapprocher d'elle pour voir ce qui n'allait pas".

La factrice en première ligne

Depuis 9 ans, Béatrice distribue le courrier dans tous les petits hameaux de la commune. Bien souvent, c'est la seule personne que ces habitants les plus isolés croisent dans la journée."On sent bien que les gens ont besoin de parler, d'avoir un lien. Quand je constate qu'il y a un problème je le signale à la mairie", confie Béatrice qui est aussi conseillère municipale aux Cars.

Depuis un an, cette crise sanitaire nous a révélé à quel point l'usage du numérique est devenu essentiel" - Martine Catus, directrice de la Maison du Département de Saint-Junien

Autre problématique : la fracture numérique ! Etre isolé c'est bien, mais être connecté c'est mieux! Beaucoup de zones blanches existent encore, et de nombreux hameaux ne sont pas connectés à internet avec un débit acceptable. A cela, il faut ajouter le développement des outils numériques qui occupent une place prépondérante en cette période de crise sanitaire. Gros bémol, beaucoup de personnes âgées, souvent seules et isolées ne maîtrisent pas ces outils. Même une simple déclaration de revenus devient vite un cauchemar! "Depuis un an, cette crise sanitaire nous a révélé à quel point l'usage du numérique est devenu essentiel", selon Martine Catus, la directrice de la Maison du Département de Saint-Junien,"C'est pour cette raison que _le Conseil Départemental de la Haute-Vienne vient de recruter 5 conseillers numériques pour aider les personnes en difficultés_."