Confinement en Occitanie : les déchets sauvages se multiplient, réouvertures de nombreuses déchetteries

Depuis le début du confinement, les quantités de déchets se multiplient. Encombrants, déchets verts, certains les déposent n'importe où. De nombreuses communes ont donc décidé de rouvrir des déchetteries. Tour d'horizon.

Plusieurs tonnes par semaine de déchets sauvages à Montauban

Dès ce vendredi, la ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) rouvre la plus grande de ses déchetteries, ECOSUD située avenue de Grèce (du lundi au vendredi, avec un passage autorisé tous les 15 jours).

Les déchets sauvages se multipliaient ces derniers temps : "On a retrouvé de tout autour des bornes à verre. On a toujours une équipe qui tourne toute la semaine en temps normal mais là, les quantités étaient beaucoup plus importantes avec tout type de déchets. Des encombrants, des machines à laver par exemple... Ce sont plusieurs tonnes par semaine. A l'année, ce sont 500 tonnes de dépôts sauvages qu'on ramasse mais là ça s'était accentué", explique Mathilde Ensergueix, responsable du pôle déchets du Grand Montauban.

L'accès à la déchetterie dès ce vendredi sera régulé et il faudra être patient (trois véhicules en même temps sur site) mais c'était nécessaire : "Les gens étaient demandeurs et on voulait aussi éviter un afflux massif quand le déconfinement va se mettre en oeuvre", ajoute Mathilde Ensergueix.

Des réouvertures dans l'agglomération toulousaine

Le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, a de son côté annoncé ce vendredi les réouvertures de plusieurs déchetteries dans l'agglomération dès lundi : à Plaisance-du-Touch, Colomiers et Saint-Alban.

Dans le Lauragais, deux déchetteries disponibles dès mardi

Fermées elles aussi à cause du coronavirus, deux déchetteries vont rouvrir dans le Lauragais : à Villefranche et Montgeard à partir du mardi 21 avril.

Villefranche-de-Lauragais : tous les mardis et les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h.

Montgeard : tous les jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Carmaux met en place un service de dépôt des déchets verts

Dans le Tarn, la ville de Carmaux a elle décidé de mettre en place, à compter du mardi 21 avril, un service de dépôt des déchets verts. Ce service s’adresse exclusivement aux habitants de Carmaux ne possédant pas de parcelles suffisamment grandes pour stocker leurs déchets verts. Le dépôt se fera sur le site du Centre technique municipal (124 avenue du Roucan) les mardis et jeudis de 13h30 à 16h sur rendez-vous et inscription uniquement pris par contact téléphonique au 05 63 80 11 06 chaque matin du jour de collecte (mardi matin et jeudi matin).