Confinement en Seine-Maritime : activité réduite pour le père Noël au Havre

C'est avec un brin de tristesse que Philippe Michel, le père Noël au Havre depuis 30 ans regarde cette salle de cinéma vide. "D'habitude, c'est là que ça se passe. Je rentre dans la salle à la fin de la séance et je demande aux enfants si le film leur a plu. Ils sont très contents de me voir, ils crient 'c'est le père Noël' et je leur demande s'ils ont été sages. Ils me répondent que oui, ça me fait toujours très plaisir", se remémore avec des trémolos dans la voix, Philippe Michel.

Des prestations au domicile des familles

Cette année, avec le confinement, la donne a changé. Ses prestations au cinéma à la fin de chaque séance ont été annulées, les cinémas étant fermés à cause de la crise sanitaire. "J'ai donc une vingtaine d'adresses à Yvetot", commente le père Noël. Il se déplacera chez les familles qui ont fait appel à son service d'animation pour rencontrer les enfants.

Ses rennes sont prêtes. "Ce qui va être nouveau, ce sont les masques, la distanciation. Là je vais rencontrer les enfants et le père Noël sera à l'extérieur, dans des jardins par exemple. Et les enfants ne s'approcheront pas. Si le père Noël doit porter un masque, il le portera", relativise Philippe Michel.

Pour autant, malgré le contexte difficile, le père Noël ne se laisse pas abattre. Il assure que "tous les enfants recevront leur cadeau". Et demande quand même aux parents lorsqu'il se rendra chez eux "de ne pas allumer la cheminée".