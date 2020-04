Confinement et coronavirus : François Sauvadet fait le point en Côte-d'Or

Violences intrafamiliales

Après un mois de confinement, les services du département font face à une recrudescence d'alertes concernant les violences conjugales et les dysfonctionnements familiaux. La Cellule enfance en danger et urgences a dressé le bilan de ses interventions depuis le début du confinement. En tout, elle a reçu 38 informations qui ont conduit à deux signalements directs, deux ordonnances de placement provisoire, une évaluation en urgence et sept classements sans suite.

Les équipements de protection

Ils continuent d'être distribués par les agents départementaux. 112.300 masques ont été remis du jeudi 9 au samedi 11 avril aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et aux établissements d'hébergement de personnes âgées. Les agents du département ont aussi contribué au projet de conception et de confection de 10.000 blouses en tissu porté par le CHU de Dijon.

La solidarité

Les professionnels des cinq "Agences solidarités Côte-d'Or" assurent une présence quotidienne pour l'accueil des usagers et continuent de répondre à toutes les questions que leur posent les usagers par téléphone ou par mail. La semaine dernière, les agents ont répondu à près de 800 appels téléphoniques et traité quelque 550 mails. Ils ont également reçu 50 demandes d'aides financières.

En ce qui concerne l'accueil physique de l'Agence solidarités Côte-d'Or de Montbard, une présence est assurée sur les Espaces Solidarités Côte-d'Or de Châtillon-sur-Seine, Montbard, Venarey-les-Laumes, Semur-en-Auxois et Saulieu. Le service de la Protection maternelle et infantile (PMI) a effectué sept consultations médicales, concernant 34 enfants, dans des conditions sanitaires strictes.

Les établissements de la protection de l'enfance.

A ce jour, trois mineurs et 31 professionnels sont suspectés d'être infectés ou d'avoir été en contact avec le coronavirus. Chaque opérateur dispose désormais d'une unité de mise en quarantaine opérationnelle tandis que la Maison départementale de l'enfance Simone-Veil bénéficie, en plus, d'un atelier sportif animé par un agent du Département.

La pédagogie

250 ouvrages ont par ailleurs été remis aux enfants par la Médiathèque Côte-d'Or. Un drive "aide aux devoirs" a été mis en place pour soutenir les assistants familiaux et limiter leurs frais. Ils peuvent désormais faire imprimer les cours et les devoirs des enfants qui leur sont confiés dans certains. 300 Côte-d'Oriens se sont inscrits pour bénéficier des services de la plateforme numérique de la Médiathèque Côte-d'Or.

Les Ehpad

Sur les 83 établissements en Côte-d'Or, une soixantaine d'Ehpad ont signalé au moins un événement lié au virus, concernant soit un résident, soit un agent. Deux établissements, qui affichent un nombre de décès supérieur à 15, suscitent une surveillance particulière, en lien avec l'Agence régionale de santé.