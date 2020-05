Confinement et coronavirus - La Protection Civile de la Mayenne à l'écoute des personnes vulnérables, fragiles

Rompre l'isolement, récréer du lien en cette période de confinement, parfois douloureuse et psychologiquement difficile pour les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables.

C'est l'objectif de la plateforme nationale d'écoute que vient de mettre en place la Protection Civile, rendant ainsi un précieux service aux collectivités, aux bailleurs sociaux et aux CCAS, les centres communales d'actions sociales : prendre des nouvelles, parler avec les allocataires et les bénéficiaires.

En Mayenne, cette cellule a été activée la semaine dernière. Les bénévoles passent près de 200 appels chaque jour explique Rémy Besson, de la Protection Civile 53 : "on a des personnes qui assurent cette mission d'une manière exclusive et donc elles ont beaucoup plus de temps que les collectivités ou les CCAS. Si notre interlocuteur veut discuter 2 heures, il peut le faire. Et nous sommes là pour prendre des renseignements, pour savoir quelles éventuelles problématiques il rencontre, nourriture, soins, médicaments. On a mis en place un contact régulier avec les populations fragiles et elles sont très satisfaites".