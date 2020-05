Confinement et coronavirus : les ocres du Luberon n'accueilleront pas tous les marcheurs en manque de nature

A partir du 11 mai, chacun pourra sortir jusqu'à 100 km de son domicile. Ceux qui ne supportent plus d'être enfermés rêvent déjà de nature et de balade. Tous les sites naturels ne seront pas accessibles en région PACA. On compte plus de 10.000 km de sentiers balisés dans notre région mais il faudra marcher à bonne distance et en petit groupe.

Les ocres du Luberon ouverts... ou pas

Les chaussettes orange, c'est à ça qu'on reconnait les visiteurs des ocres du Lubéron... 600.000 chaque année (soit 1 million 200 chaussettes tâchées de poussière) dont un tiers à Rustrel. L'association de gestion des ocres de Rustrel est prête à rouvrir le colorado provençal mardi. Carine Saussol explique que l'accueil et la billetterie seront adaptés avec des mesures barrières. Ensuite, sur le site naturel, "les gens circulent un par un pour laisser le croisement sur le chemin. Nous avons des lieux parmi les ocres comme le Sahara où on peut faire des groupes de personnes sans se côtoyer de prés".

A quelques kilomètres du colorado provençal, le sentier des ocres ne rouvrira pas. La maire de Roussillon Gisele Bonnelly estime "qu'il faut jouer la prudence. Le sentier des ocres est certes en plein air mais les jours d'affluence, on a une queue de 100 m de long, les uns derrière les autres tout serré. Ca ne va pas en période d'épidémie. Le sentier restera fermé. Je verrai en juin" pour une éventuelle réouverture

Randonneurs patients mais nature inquiète

A Avignon, Jacques Dupont et son club de randonnée attendent l'automne pour ressortir le sac à dos : "pendant une marche c'est difficile de respecter la distance d'un mètre. Et puis il n'y a pas que des bons sentiers. Dans un mauvais passage, il faut parfois aider certaines personnes. Alors je vois mal la reprise se faire en juin. Je vois plutôt la reprise des randonnées en septembre."

Les parcs naturels demandent de faire attention. La nature ne peut pas absorber la ruée des urbains, C'est le moment de la reproduction, notamment pour l'aigle de Bonelli ou le vautour pecnoptère dans les parcs du Luberon ou des Alpilles

Le parc naturel du Luberon conseille de sortir des sentiers battus

Pour respecter les distances entre promeneurs et protéger la faune et la flore, la responsable de la biodiversité du Parc Naturel du Luberon encourage randonneurs et cyclistes à explorer de nouveaux itinéraires. Aline Salvaudon suggère de "sortir de ce qu'on connait pour éviter les lieux les plus fréquentés. Si on concentre trop de personnes sur ces sites, il y aura des impacts sur les animaux, les plantes et cela augmente le risque de contamination au Covid-19 entre visiteurs. On conseille 10 m de distance entre VTT. Si vous restez sur les itinéraires balisés, vous protégez aussi les espaces en pleine reproduction en ce moment comme l'aigle royal, l'aigle de Bonelli ou même des crapauds".