Confinement et coronavirus : une opération "dessin" pour nos aînés à Dijon

Les deux conseillers départementaux de Dijon 1 veulent rompre l'isolement des personnes âgées de leur canton en lançant l'opération « Un dessin, une lettre…un sourire pour nos aînés de Montchapet ». Le but : montrer qu'on pense à eux !

L’opération « Coronavirus, et si on s'organisait entre voisins autour du quartier Montchapet » lancée par François-Xavier DUGOURD et Danielle DARFEUILLE, Conseillers Départementaux du canton de DIJON 1, avec l’association Voisins Solidaires, permet de mettre en relation des dizaines de voisins pour se rendre service mutuellement pendant cette période si compliquée. Elle remporte un vrai succès.

Mais le confinement aggrave l’isolement de nos aînés et la situation est particulièrement dure à vivre pour eux et pour leurs aidants. C’est notamment le cas au sein des établissements pour personnes âgées.

Deux cents résidents d'Ephad

Pour combattre la solitude de nos aînés et soutenir le personnel qui les accompagne, les deux élus ont décidé de compléter l'opération de solidarité par une nouvelle action : « Un dessin, une lettre…un sourire pour nos aînés de Montchapet », en lien avec l’EHPAD La Providence et la Villa Médicis. Ces 2 établissements, situés rue de Talant, hébergent chacun une centaine de personnes âgées.

Ils proposent aux habitants du canton de rédiger une lettre de soutien, un poème, des paroles de chanson… ou de scanner une carte postale ou un dessin de leurs enfants.

Une lettre, un dessin … des gestes pour provoquer un sourire sur le visage d’une personne âgée. Dans cette période si difficile, c’est montrer qu’on ne les abandonne pas, que l’on pense à eux.

Modalités de l’opération

- Les habitants peuvent faire parvenir leurs contributions par mail (documents scannés) à l’adresse dugourd.darfeuille@gmail.com

- Chaque courrier est rédigé avec une police de caractère bien lisible (14 ou 16)



- L'équipe transmettra ensuite les contributions aux directions des établissements, qui en feront bénéficier leurs résidents

- Les meilleures contributions seront publiées sur la page facebook @dansnotrequartier qui couvre l’avancement de l’opération « Coronavirus, et si on s'organisait entre voisins autour du quartier Montchapet ».