Covid-19 et santé mentale : vers une hausse d'activité "considérable" en psychiatrie ces prochaines années

La crise psychique liée à l'épidémie de Covid-19, le service psychiatrie adultes du CHU de Saint-Étienne "est dedans en ce moment", selon Eric Fakra, chef de service. Plusieurs indicateurs montrent que l'impact de l'épidémie sur la santé mentale est lourd, au CHU de Saint-Étienne comme partout en France.

Le professeur Fakra estime que le risque d'une troisième vague de l'épidémie de Covid-19, pour la santé mentale, est réel. Copier

Et selon Eric Fakra, cet impact risque d'être durable. "La temporalité n'est pas la même pour les éléments psychiques", explique le chef de service. "La répercussion se fait plusieurs semaines voire plusieurs mois après, et ensuite, ça va durer sans doute plusieurs mois, voire plusieurs années, donc on s'engage dans une augmentation d'activité qui va être considérable au cours des prochaines années", poursuit le professeur. Il rappelle que pendant le premier confinement, "il y avait plutôt une diminution de l'activité, et à partir du mois de mai et juin, on a vu une augmentation considérable, que ce soit les demandes de nouveaux rendez-vous comme les passages aux urgences". Eric Fakra précise qu'à cette période, "le centre ambulatoire de Saint-Étienne a augmenté son activité de 20%" par rapport à l'année 2019.

Prévenir pour éviter des états chroniques

Selon lui, un deuxième élément caractérise cette crise psychique, c'est son ampleur, "puisqu'elle touche toute la population". Eric Fakra souligne toutefois que certains publics sont plus à risque : les jeunes et les personnes âgées, mais aussi celles en situation de fragilité financière, et les personnes en situation de handicap.

Dans ce contexte, il y a selon Eric Fakra urgence à renforcer les moyens de la psychiatrie en France, car "ce qui n'est pas traité maintenant va s'aggraver et on a vraiment un rôle de prévention avant que des états plus chroniques s'installent d'ici quelques mois".