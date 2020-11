Déconfinement : quel calendrier de réouverture pour les équipements sportifs à Nîmes ?

La façade du centre Pablo Neruda à Nîmes (Gard). Le centre abrite une piscine , le théâtre Christian Liger et un gymnase. Le 14 janvier 2020.

La ville de Nîmes s'adapte aux modalités de déconfinement progressif fixées par l'Etat. Elle accompagne ainsi le tissu associatif sportif à reprendre petit à petit possession des équipements municipaux. Elle accorde les demandes de reprise d'activité aux clubs qui se sont positionnés et qui se sont engagés à respecter le protocole sanitaire. Ces positions pouvant être amenées à évoluer suivant l’évolution des contraintes sanitaires fixées par le gouvernement. Depuis le 17 novembre déjà, étaient autorisées uniquement les activités sportives en extérieur pour les mineurs.

Les sports individuels et collectifs en plein air peuvent reprendre avec un protocole sanitaire édicté par les fédérations. L’accès reste soumis à la limite de 3h d’activité sportive et dans un rayon de 20 kilomètres autour du domicile. A partir du 15 décembre : uniquement pour les mineurs pour les activités extérieur et intérieures. A partir du 20 janvier : possibilité pour les adultes, de reprendre la pratique sportive dans des lieux clos ainsi que les sports "collectifs ou de contact" en extérieur.



Réouverture des complexes sportifs municipaux

Hors patinoire et piscines, tous les équipements sportifs municipaux pourront accueillir le public licencié des associations selon le calendrier suivant :

dès le 28 novembre

Complexe sportif de la Bastide

Complexe sportif Marcel Rouvière

Stade des Costières

Complexe sportif des Courbiers - Raymond Pellissier

Complexe sportif Jean Bouin

Complexe sportif Saint Stanislas

Stade des Amandiers Auzon Cape

Stand de tir du Mas de Cheylon - Emile Casan



dès le 15 décembre

Gymnase de St Césaire - Gaston Lessut

Gymnase Mas de Mingue - Marcel Cerdan

Gymnase Philippe Lamour

Gymnase Jean Rostand

Gymnase Camargue

Gymnase Vallon - Complexe sportif Roger Audoyer

Les dojos des Costières, de Camargue, de Gaston Lessut et de Jean Bouin réouvrent pour les associations utilisatrices ayant souhaitées reprendre.